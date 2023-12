Barcelona pega Napoli e Manchester City enfrenta Copenhague pelas eliminatórias da Liga dos Campeões

Nyon (Suíça) | Reuters

O atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Manchester City vai enfrentar o Copenhague nas oitavas de final do torneio na edição deste ano, segundo sorteio realizado nesta segunda-feira (18) em Nyon, na Suíça.

A equipe dinamarquesa, que enfrentou o rival do City, Manchester United, duas vezes na fase de grupos da competição, terá trabalho contra os campeões, que venceram todas as seis partidas da fase de grupos e estão em uma sequência invicta de 20 jogos no futebol europeu.

"Na fase de grupos, eles jogaram contra Bayern de Munique, Galatasaray e Manchester United e avançaram. Eles foram a segunda melhor equipe do grupo, então isso significa muito", disse o diretor de futebol do City, Txiki Begiristain. "Eles foram melhores do que Manchester United e Galatasaray, dois clubes com muito mais experiência na Liga dos Campeões do que eles. Então temos que ter cuidado", acrescentou o executivo.

Apresentação dos confrontos da fase oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa durante evento da Uefa em Nyon, na Suíça - Fabrice Coffrini - 18.dez.2023/AFP

Atuais campeões italiano e espanhol, Napoli e Barcelona também vão medir forças em um dos confrontos mais aguardados da fase oitavas-de-final. As duas equipes se enfrentaram pela última vez na fase eliminatória da Liga Europa em 2022, com o Barcelona vencendo por 5 a 3 no agregado.

"Ainda há tempo até as partidas, mas eles são campeões da liga, assim como nós, e acredito que veremos dois jogos difíceis", disse Deco, diretor esportivo do Barcelona.

Outro confronto entre equipes italianas e espanholas terá o finalista do ano passado, Inter de Milão, contra o Atlético de Madrid, três vezes vice-campeão do torneio.

"O Atlético jogou duas finais nos últimos dez anos e tem uma grande história nesta competição, nosso clube não é diferente e queremos tentar sonhar novamente para dar mais alegria aos nossos fãs", disse o técnico do Inter, Simone Inzaghi.

O recordista de 14 títulos, Real Madrid, enfrentará o RB Leipzig, da Alemanha, enquanto o líder da Premier League inglesa, Arsenal, terá uma tarefa difícil contra o Porto.

O Arsenal venceu todas as três partidas anteriores em casa contra o Porto na Liga dos Campeões, com um placar agregado de 11 a 0, mas não venceu o clube inglês fora de casa.

O Bayern de Munique, liderado por Harry Kane, enfrentará o Lazio da Itália, enquanto o Borussia Dortmund se reunirá com o ex-técnico Peter Bosz quando enfrentar o líder holandês PSV Eindhoven.

O campeão francês PSG (Paris St Germain), que passou por uma fase de grupos difícil, enfrentará a Real Sociedad da Espanha enquanto continua em busca de sua primeira conquista de uma Liga dos Campeões.

As partidas de ida das oitavas de final serão entre os dias 13 e 14 e entre 20 e 21 de fevereiro. Já a volta será em 5 e 6 e 12 e 13 de março.

SORTEIO COMPLETO

Arsenal x Porto

Barcelona x Napoli

Real Sociedad x PSG

Atlético de Madrid x Inter de Milão

Borussia Dortmund x PSV

Bayern de Munique x Lazio

Manchester City x Copenhague

Real Madrid x RB Leipzig