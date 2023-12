Rayssa Leal é prata no Mundial de Skate Street 2023

Brasília

Rayssa Leal conquistou a medalha de prata no Mundial de Skate Street. A final aconteceu na madrugada deste domingo (17) no Ariake Coliseum, em Tóquio, no Japão. Com 261.90 pontos, a Fadinha ficou atrás da japonesa Yumeka Oda, que levou a melhor e finalizou a competição com 265.75 pontos.

Havia a expectativa de que a maranhense conquistasse o seu segundo ouro no campeonato – em fevereiro ela venceu o Mundial que aconteceu em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos. Entretanto, a disputa foi acirrada e na parte das manobras Oda acabou passando Rayssa. Momoji Nishiya, também do Japão, ficou com o bronze.



Na primeira volta Leal ficou com 84.15, já na segunda cometeu um erro e recebeu apenas 13.76 – nesse caso, a disputa considerava somente a pontuação da melhor volta. Já nos tricks ela ficou com 86.84 e 90.91 na primeira e na segunda tentativa, respectivamente, enquanto nas três seguintes não marcou.

Rayssa foi a única brasileira a se classificar para a final, já que Pâmela Rosa ficou em 15º lugar durante a semifinal que ocorreu no sábado (16) e consequentemente deu adeus à competição. Importante lembrar que o campeonato também conta pontos para o ranking classificatório para as Olimpíadas de Paris 2024.