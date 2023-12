Atletas da Rússia e Belarus poderão competir nos Jogos Olímpicos de 2024

Gdansk (Polônia) | Reuters

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 receberão atletas da Rússia e de Belarus no evento do próximo ano, de acordo com a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI), disse o chefe do comitê organizador à Reuters na terça-feira (12).

Russos e bielorrussos que se qualificarem em seus esportes para os Jogos de Paris poderão participar como atletas neutros individuais no evento de 26 de julho a 11 de agosto, sem bandeiras, emblemas ou hinos, disse o COI na sexta-feira.

"Como comitê organizador, acolhemos e respeitamos essa decisão", disse o chefe de Paris 2024, Tony Estanguet.

Bandeiras olímpica e da Rússia durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi - Yuri Kadobnov - 7.fev.2014/AFP

"Vamos receber esses atletas para participar dentro das regras que foram indicadas, ou seja, sem bandeiras, sem hinos, sem oficiais, sem esportes coletivos. Portanto, essas delegações serão muito pequenas, mas serão bem-vindas por Paris 2024."

Os atletas neutros competirão apenas em esportes individuais, enquanto nenhum oficial do governo ou do estado russo ou bielorrusso será convidado ou credenciado para Paris 2024, disse o COI.

Inicialmente, russos e bielorrussos haviam sido proibidos de competir internacionalmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado, para a qual Belarus foi usado como base.

Em março, no entanto, o COI emitiu um primeiro conjunto de recomendações para as federações esportivas internacionais permitirem o retorno de competidores russos e bielorrussos, e eles desde então o fizeram na maioria dos eventos.

Atletas que apoiam ativamente a guerra na Ucrânia não são elegíveis, nem aqueles contratados pelo exército russo ou bielorrusso. (Reportagem de Anita Kobylinska em Gdansk Edição de Christian Radnedge)