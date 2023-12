Torcida do Palmeiras grita 'fica, Abel' no Mineirão

São Paulo

O técnico Abel Ferreira recebeu a aprovação da torcida do Palmeiras, no Mineirão, em forma de um grito coletivo após a conquista do Campeonato Brasileiro: "fica, Abel", gritaram os palmeirenses.

Sorridente, Abel respondeu com a comemoração consagrada por Cristiano Ronaldo: o gesto de "estou aqui".

No estádio, uma torcedora mirim levou um cartaz para mandar recado para o técnico. "O nosso amor é maior que euro, mais que dólar", escreveu.

Torcida do Palmeiras acompanha o jogo contra o Cruzeiro no entorno do Allianz Parque, em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A conquista desta quarta-feira (6) isola Abel como segundo técnico mais vitorioso da história do clube, atrás apenas de Oswaldo Brandão, com dez.

A relação com o clube já dura 1.132 dias, no entanto, nunca foi tão possível o fim do casamento.

Diferentemente das outras ocasiões, quando não escondeu ter recebido ofertas e deixou clara a posição de obediência ao contrato, dessa vez o português optou pelo silêncio —ao menos até a publicação deste texto.

O Al Sadd, do Qatar, é o mais cotado entre os candidatos a pagar a multa de € 3 milhões (R$ 15 milhões). O contrato vai até o fim de 2024.