Triatleta, campeã do Pan-2019, é atropelada durante treino e está em estado grave

Luisa Baptista, 29, triatleta brasileira, foi atropelada enquanto treinava na manhã deste sábado (23), em São Carlos. A atleta pedalava na estrada municipal Abel Terrugi (SCA-329), quando uma moto colidiu frontalmente com sua bicicleta. A estrada costuma ser utilizada para treinos, pois é vazia.

Luisa passou por cirurgia na tarde de sábado e está em estado grave. Ela sofreu pneumotrauma, fraturas na costela, na clavícula e na perna e traumatismo craniano.

Luisa celebra medalha de ouro no no Pan de Lima, em 2019 - Wander Roberto/COB/Divulgação

Ela foi atendida na Santa Casa de São Carlos e, depois de ser estabilizada, será transferida para um hospital maior, da Unimed.

Segundo seu clube, o Sesi São Carlos, "foi constatado, no momento do acidente, o envolvimento de uma moto, que se chocou com a bicicleta". Anteriormente, o clube havia informado a participação de um carro, o que foi negado pela perícia.

"Estou conversando com os pais dela, o médico do COB [Comitê Olímpico do Brasil] Rodrigo Sasson já está em contato com o hospital para acompanhar, estamos preocupados. A situação não está sob controle, e estamos rezando para tudo dar certo", disse Marco La Porta, vice-presidente do COB.

A triatleta foi campeã no individual e na categoria mista nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019. Foi a primeira mulher brasileira a conquistar o título no triatlo.



Luisa também conquistou prata (2018) e bronze (2017) em duas etapas da Copa do Mundo de triatlo e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio.