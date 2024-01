Bia Haddad perde para russa e dá adeus ao Australian Open

Campinas

A brasileira Bia Haddad Maia dá adeus Australian Open após chegar, de forma inédita na carreira, à terceira fase do torneio.

A tenista de 27 anos, considerada a número 12 do mundo, enfrentou a jovem russa Maria Timofeeva, 170 no ranking, na manhã desta sexta (19). Haddad começou bem na partida, abrindo 3/0, mas perdeu um set point no tie-break. Com isso, a rival aproveitou as oportunidades que lhe apareceram e aplicou 7/6 e 6/3, vitória que a coloca nas oitavas de final.

Bia venceu duas partidas na fase classificatória. No último confronto contra a também russa Alina Korneeva, de apenas 16 anos, ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Bia Haddad deixa o torneio na terceira fase, após chegar de maneira inédita até essa altura - AFP

A brasileira dominou o começo da partida e venceu os oito primeiros pontos. Bia chegou a fazer 12 pontos contra apenas dois de Timofeeva. Depois disso, a russa mudou sua postura em jogo, e Bia passou a cometer sucessivos erros. Com mais confiança, Timofeeva empatou a partida.



Na decisão, Bia começou bem, abrindo 4/1, mas, novamente, viu a russa se aproximar no placar e empatar a partida. A brasileira teve um set point, mas desperdiçou ao errar um forehand e viu Timofeeva empatar a partida.