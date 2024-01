Leila anuncia renovação do técnico Abel Ferreira com o Palmeiras até o fim de 2025

São Paulo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, concedeu uma entrevista coletiva na tarde de terça-feira (16), na qual respondeu perguntas apenas de jornalistas mulheres. Ela abordou diversos assuntos referentes a mais uma temporada do clube alviverde e anunciou a extensão do compromisso do técnico Abel Ferreira.

"Gostaria de comunicar que renovamos o contrato com nosso treinador Abel Ferreira até dezembro de 2025", afirmou a dirigente. "Meu foco sempre foi manter os profissionais que durante estes anos todos mostraram uma estabilidade em relação à performance em campo. O grande reforço do Palmeiras é este: acreditar nos profissionais que estão dando certo."

Abel Ferreira, 45, chegou à agremiação da zona oeste paulistana em novembro de 2020 e rapidamente se tornou um dos maiores treinadores de sua história. São nove títulos em pouco mais de três anos, uma lista que inclui dois triunfos no Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e dois na Copa Libertadores (2020 e 2021).

Abel Ferreira já conquistou nove títulos no Palmeiras - Amanda Perobelli - 25.out.23/Reuters

O português não teve o mesmo sucesso em suas duas tentativas no Mundial de Clubes, com um quarto lugar e um vice-campeonato. Mas, caso cumpra o novo contrato, terá nova chance. O Palmeiras já está classificado para a Copa do Mundo de Clubes, versão ampliada do torneio, que terá sua primeira edição entre junho e julho de 2025.

"Como vocês sabem, era um desejo meu manter esse treinador tão vencedor, que está há tanto tempo conosco. É uma grande notícia para o nosso torcedor, para a nossa instituição, para o Abel e para a sua comissão técnica. Tenho certeza de que ele está muito feliz, acredita na sequência do projeto. Vamos continuar fortes", disse Leila.

Ferreira não mostrava essa certeza ao fim de 2023. Mesmo com a conquista de mais um Campeonato Brasileiro, em virada histórica sobre o Botafogo, ele repetiu diversas vezes que estava "cansado". "Tenho contrato, mas isso, no futebol… Não posso garantir nada", afirmou, com o troféu na mão.

Ele tinha uma proposta altíssima do Al Sadd e chegou a visitar o clube do Qatar durante as férias, para conhecer sua estrutura. No fim, como havia indicado ainda em dezembro, preferiu dar sequência a seu trabalho no Palmeiras e topou ampliar o vínculo com o time, que tinha término previsto para o fim de 2024.