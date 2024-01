Relógio que Senna usou antes de sua morte é devolvido a fabricante

Financial Times

Na semana passada, Mike Vogt, ex-gerente de marketing da Tag Heuer, foi até a sede da marca, em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, para entregar o protótipo de um relógio que havia guardado por 30 anos.

Era o relógio de pulso desenvolvido em 1994 em colaboração com o brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, pouco antes de sua morte durante o Grande Prêmio de San Marino daquele ano.

Senna usou o relógio durante o fim de semana da prova, mas o entregou a Vogt pouco antes do acontecimento fatal.

Ayrton Senna ajusta retrovisor antes do início do GP de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1994 - Jean-Loup Gautreau - 1º.mai.94/AFP

Desde então, Vogt manteve o relógio que o piloto lhe deu guardado a sete chaves, colocando-o em seu próprio pulso apenas uma vez —logo depois de retirá-lo de um cofre de segurança para entregá-lo à Tag Heuer.

"Eu nunca quis propriamente usá-lo", explica. "De alguma forma, não pareceria correto, pareceria até mesmo desrespeitoso." Então, há dois anos, depois de conversar com Frédéric Arnault, CEO da Tag Heuer à época, Vogt iniciou o processo de entrega do protótipo do relógio ao museu da marca. Na sexta-feira (19), ele o entregou ao diretor de patrimônio da Tag Heuer, Nicholas Biebuyck.

O relógio agora terá um lugar de destaque em uma exposição especial sobre Senna que também inclui um dos capacetes de corrida do piloto e outros relógios Senna de edição especial e limitada que a marca lançou nos últimos 30 anos.

Vogt, hoje com 60 anos, era um fã de Fórmula 1 de 28 anos quando conseguiu o emprego dos seus sonhos na marca. Logo depois, tornou-se gerente de marketing. "A crise do quartzo nos anos 1970 e 1980 fez com que uma geração inteira de pessoas da minha idade deixasse o setor de relógios porque as empresas não estavam contratando", diz.

"Mas, então, as marcas começaram a perceber que o marketing profissional precisava ser incorporado ao negócio, e eu me tornei um dos vários jovens gerentes famintos da Tag Heuer durante o que se provou ser um período incrível no setor —não menos importante para mim, porque me pediram para formar uma equipe para lidar com marketing, relações públicas e patrocínio e para desenvolver e implementar uma estratégia."

Parte disso envolvia a promoção agressiva da marca nos círculos da Fórmula 1, o que significava fazer tudo, desde garantir que os banners da Tag Heuer fossem pendurados nos melhores lugares para uma exposição ideal na televisão até receber varejistas, clientes e jornalistas durante os fins de semana de corrida.

"Também foi essencial desenvolver relacionamentos pessoais com os pilotos", diz Vogt. "Isso incluiu o fornecimento de relógios, em troca dos quais eles conversavam alegremente com nossos clientes durante o fim de semana das provas."

Foi por meio dessa rede de contatos que Vogt conheceu e fez amizade com Senna em 1992, quando o brasileiro pilotava para a McLaren —que, cerca de uma década antes, havia se fundido com o Tag Group de Mansour Ojjeh para iniciar uma parceria que continua até hoje.

Em 1985, a Tag adquiriu a marca Heuer, que, logicamente, patrocinou a equipe McLaren, com a qual Senna venceu o Mundial de Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991 —antes de se transferir para a Williams para a temporada de 1994 em troca de um salário de US$ 20 milhões (R$ 98,3 milhões).

"A Tag Heuer era patrocinadora da McLaren, mas, quando Senna foi para a Williams, era muito importante para nós mantê-lo", diz Vogt.

O ex-gerente de marketing lembra que, na época, tanto Senna quanto seu empresário, Celso Lemos, estavam muito interessados em desenvolver a marca Senna para garantir que ele tivesse renda depois de se aposentar das provas. Eles criaram o slogan "levado à perfeição" e criaram o famoso logotipo "S" de Senna, que aparece nos relógios.

Relógio Tag Heuer da coleção em homenagem a Ayrton Senna - Divulgação

"Nossa ideia era fazer um relógio especial baseado na nova Série 6000 de modelos de alto padrão que foram oficialmente lançados em 1994, e Senna sugeriu que o mostrador deveria ter um padrão de bandeira quadriculada e um S de Senna vermelho e que o relógio deveria ser equipado com seu tipo preferido de pulseira de couro", afirma Vogt.

Um protótipo foi devidamente fabricado e fornecido a Senna, que o usou no fatídico fim de semana do Grande Prêmio de San Marino, em Ímola.

No dia anterior à corrida, Senna se reuniu com Vogt para discutir a série de relógios proposta. Durante a conversa, Vogt explicou que, por mais que ele quisesse comprar um imediatamente para ele mesmo, as regras da Tag Heuer proibiam os funcionários de fazer isso.

"Foi nesse momento que Ayrton tirou o protótipo do pulso, entregou-o a mim e disse que queria que eu ficasse com ele."

Após a morte de Senna, houve sugestões de que o projeto do relógio deveria ser abandonado. "Mas eu senti que havia assumido um compromisso com ele de tornar o relógio um sucesso", diz Vogt. "Então, chegamos a uma solução elegante: fazer mil peças em cada um dos três tamanhos e doar parte dos lucros para o Instituto Ayrton Senna, que sua família, liderada por sua irmã Viviane, criou seis meses após a morte dele."

Os relógios produzidos diferiam do design original por apresentarem o S aplicado em prata, em vez de vermelho. Desde então, a Tag lançou cerca de dez edições diferentes dedicadas a Senna, enquanto exemplares dos modelos originais da Série 6000 agora são vendidos no mercado vintage por até 4.000 libras (R$ 25 mil).