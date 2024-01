Sabalenka repete sucesso na Austrália e conquista seu segundo Grand Slam

São Paulo

Aryna Sabalenka repetiu 2023 e começou a temporada do tênis exibindo ótima forma. Como havia feito no ano passado, a talentosa belarussa construiu uma campanha sólida rumo ao título do Aberto da Austrália, alcançando, no mesmo palco, seu segundo troféu da série Grand Slam –que reúne os quatro maiores torneios da modalidade.

Para levantar a taça, a 14ª de sua carreira em campeonatos de simples da elite, a atleta de 25 anos derrotou a chinesa Qinwen Zheng, de 21, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2. A partida durou apenas 1h16, ao fim da qual acabou prevalecendo a qualidade e a experiência da favorita.

Aryna Sabalenka exibe, de novo, o troféu do Aberto da Austrália - Issei Kato/Reuters

Número dois do mundo, Sabalenka estava em sua terceira final de Grand Slam –além dos agora dois títulos na Austrália, tem um vice no Aberto dos Estados Unidos. Zheng, que coleciona dois títulos da elite (em Palermo e em Guangzhou, em 2003), jamais havia ultrapassado as quartas de final em um dos quatro principais palcos do esporte.

A chinesa, que vai pular da 15ª para a 7ª colocação na próxima lista da WTA (a associação das tenistas profissionais), chegou ao Aberto da Austrália como cabeça de chave número 12. Teve jogos duros, mas viu seu caminho se abrir e não precisou enfrentar nenhuma outra cabeça de chave até a decisão.

Já Sabalenka teve de bater a ucraniana Lesia Tsurenko, 28ª pré-classificada, com humilhantes 6/0 e 6/0, e encarou também a tcheca Barbora Krejcíková, nona cabeça de chave, na qual fez 6/2 e 6/3. Sua campanha até as semifinais foi extremamente tranquila. Foram apenas 16 games perdidos em cinco partidas, com as seguintes parciais: 6/0 e 6/1, 6/3 e 6/2, 6/0 e 6/0, 6/3 e 6/2 e 6/2 e 6/3.

A defensora do título, então, enfrentou a norte-americana Coco Gauff, de 19 anos, sua algoz na final do último Aberto dos Estados Unidos. Em dois sets bem equilibrados, sobressaiu nos momentos decisivos, fazendo 7/6 (7/2) e 6/4 na rival, que aparecerá como terceira colocada no próximo ranking.

No confronto derradeiro, era claro o favoritismo da belarussa, que logo quebrou o serviço da adversária e estabeleceu sua superioridade. No segundo set, o único momento de tensão foi o game derradeiro, quando Zheng salvou quatro match points até que Aryna finalmente fechasse o campeonato em pancada de direita.

Qinwen Zheng observa o troféu que ficou fora do alcance - Eloisa Lopez/Reuters

O resultado dá à campeã um prêmio de 3,15 milhões de dólares australianos, o equivalente a R$ 10,2 milhões. E a mantém no encalço da número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek –eliminada na terceira rodada. Sabalenka agora soma 8.905 pontos, contra 9.770 da líder. Gauff, em terceiro, tem 7.200.

Já a brasileira Beatriz Haddad Maia, que decepcionou na terceira rodada e perdeu para a jovem russa Maria Timofeeva, 170ª do mundo, perdeu uma posição –ultrapassada justamente pela vice-campeã Qinwen Zheng. Na próxima lista da WTA, com 2.950 pontos, a paulistana será a 13ª colocada.