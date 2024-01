São Paulo derruba tabu e vence o Corinthians em Itaquera pela 1ª vez

São Paulo

Caiu nesta terça-feira (30) uma escrita que o Corinthians defendia havia quase dez anos diante do São Paulo. Com gols anotados por Jonathan Calleri e Luiz Gustavo, o time tricolor derrotou o rival pela primeira vez na Neo Química Arena, em Itaquera, por 2 a 1.

O confronto pelo Campeonato Paulista foi o 19º clássico entre as equipes na casa alvinegra. Até então, os mandantes ostentavam um retrospecto com 11 vitórias e sete empates desde que o Majestoso passou a ser disputado na nova arena corintiana, em 2014.

Além de derrubar o tabu, os são-paulinos ganharam ainda mais confiança para a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no próximo domingo (4), às 16h, no Mineirão.

Do lado corintiano, foi a terceira derrota consecutiva no Estadual, o que já deixa o time de Mano Menezes pressionado no torneio. Depois de estrear com uma vitória sobre o Guarani, havia sido derrotado também por Ituano e São Bernardo antes do duelo contra o São Paulo.

Calleri comemora seu gol contra o Corinthians em clássico contra o Corinthians em Itaquera - Jhony Inacio/Ag. Enquadrar/Ag. O Globo

Mano está entre os nove técnicos que comandaram o Corinthians no período em que o clube defendeu a invencibilidade contra os tricolores. Além dele, Fábio Carille, Tite, Vagner Mancini, Jair Ventura, Cristóvão Borges, Sylvinho, Vitor Pereira e Vanderlei Luxemburgo também estiveram à beira do gramado.

Desta vez, a escrita começou a cair aos 20 minutos do primeiro tempo, quando Wellington Rato descolou um lançamento do meio de campo que encontrou Jonathan Calleri nas costas da defesa. Na velocidade, o argentino conseguiu chegar cara a cara com Cássio e tocou na saída do goleiro.

Antes do intervalo, a situação dos mandantes ficou ainda mais complicada quando o time ficou com um jogador a menos.

Aos 42 minutos, Caetano foi expulso após o VAR (árbitro de vídeo) chamar o árbitro para analisar um lance em que o defensor do Corinthians deixou a mão acertar o rosto do atacante Luciano.

Na etapa final, com apenas seis minutos, o São Paulo aproveitou a diferença numérica para chegar ao seu segundo gol. Após novo cruzamento de escanteio de Rato, Luiz Gustavo apareceu sozinho para cabecear para o fundo da rede.

O Corinthians ainda tentou responder minutos depois, mas Yuri Alberto acertou a trave em um bom chute de fora da área. Depois disso, o São Paulo passou a administrar o placar e, antes do fim, os donos da casa conseguiram apenas descontar, com Arthur Sousa, já nos acréscimos.