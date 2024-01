Interesse por sites de apostas cresce 20 vezes no Google em cinco anos

São Paulo

O fenômeno das apostas esportivas online no Brasil pode ser observado também por meio do Google. Dados do Trends —ferramenta que exibe os termos mais populares do site de buscas— mostram que as pesquisas por jogos de apostas aumentaram 20 vezes nos últimos cinco anos. "Estrela", "Bet365", "esportes" e "aposta desportiva" são os principais assuntos relacionados ao tema.

A Folha mostrou que 15% da população brasileira diz apostar ou já ter apostado de forma online, com um gasto mensal, entre o total de pessoas que apostam, de R$ 263. O fenômeno é disseminado em todo o país, inclusive entre beneficiários do Bolsa Família, mas tem mais força entre os jovens e os homens.

Apostas esportivas tiveram crescimento expressivo no Google - Drobot Dean/Adobe Stock

O nome dado às casas de aposta online, "bets", vem do inglês "apostar". É comum que as principais marcas que atuam no setor no Brasil usem isso em sua identidade, como ocorre com Betano, Bet365, Betfair e Sportingbet. De acordo com a plataforma de inteligência de marketing digital Similarweb, de setembro a novembro de 2023, esses e outros sites de apostas acumularam um total de 2,1 bilhões de visitas, com uma média de seis minutos por acesso.

Para a Similarweb, eventos esportivos de grande porte, como as partidas decisivas da Copa Libertadores, ajudam a explicar essa alta movimentação.

Mudanças para 2024

Estão previstas para este ano mudanças que podem impactar o setor. O governo Lula (PT) aprovou uma lei para estabelecer a taxação e o funcionamento dessas empresas. Elas deverão se credenciar para atuar no Brasil, assim como os apostadores, que também estarão sujeitos a obrigações tributárias.

A regulamentação completa deverá ser concluída ainda no primeiro semestre. Até lá, as empresas sediadas fora do país continuarão a oferecer apostas online no Brasil.

Essa mudança representa um marco importante do negócio no país, que disparou a partir de uma lei de 2018 que liberou a oferta de sites de apostas esportivas no governo Michel Temer (MDB).

Mas o tema não foi regulamento como deveria pelo Executivo, e propagandas do setor passaram a dominar a grade da TV aberta, sobretudo em jogos de futebol. As redes sociais também foram inundadas de anúncios, viralizados pela atuação de influenciadores famosos.