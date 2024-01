Corinthians reencontra o Cianorte na primeira fase da Copa do Brasil

São Paulo

O Corinthians vai reencontrar um antigo conhecido na Copa do Brasil 2024. Nesta terça-feira (30), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou o sorteio dos confrontos da primeira fase, e o time alvinegro foi sorteado para encarar o Cianorte, do Paraná.

Há 19 anos, em 2005, a formação do Parque São Jorge —à época reforçada com os jogadores contratados por sua então parceira MSI, que levou para o clube nomes como Carlos Tevez, Carlos Alberto, Roger Flores e Gustavo Nery— quase foi eliminada logo na segunda fase do mata-mata pelo modesto time paranaense.

No confronto de ida, no Paraná, a equipe da casa venceu por 3 a 0 na estreia do técnico argentino Daniel Passarella. Dessa forma, para pelo menos levar a disputa para os pênaltis, o Corinthians precisava vencer pelo mesmo placar. Mas os corintianos conseguiram evitar as penalidades.

Sorteio Copa do Brasil na sede da CBF, no Rio de Janeiro - CBF

No tempo normal, com dois gols de Tevez e dois Roger, além de um anotado por Gustavo Nery, o time paulista ganhou por 5 a 1 e ficou com a vaga, evitando um vexame com a eliminação precoce.

Desta vez, o regulamento é diferente. Como vão se enfrentar pela primeira fase, o duelo será disputado em jogo único. O Cianorte será o mandante, pois está abaixo do Corinthians no atual ranking de clubes da CBF.

A entidade ainda não divulgou o calendário oficial das partidas, mas os jogos da primeira fase tem como datas base os dias 21 e 28 de fevereiro, enquanto as partidas da segunda fase serão nos dias 6 e 13 de março.

As duas primeiras fases da Copa do Brasil são disputadas em jogos únicos. Na primeira, os times de piores posições no ranking de clubes da confederação vão jogar em casa, enquanto os times mais bem colocados avançarão em caso de empate.

Na segunda fase, na hipótese de igualdade no placar, a definição dos classificados será nos pênaltis.

A primeira fase da competição contará com 80 times. No sorteio, eles foram distribuídos em oito potes, com dez equipes em cada um, seguindo como critério para a divisão o ranking de clube da CBF de 2024.

Os 40 mais bem colocados ficaram nos potes A, B, C e D do sorteio —terão como vantagem jogar por um empate no confronto— e vão enfrentar, respectivamente, as equipes distribuídas nos potes E, F, G e H, que terão o mando de campo.

Além dos 80 clubes que iniciam o torneio, outros 12 vão iniciar na competição a partir da terceira fase. São eles: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético Mineiro, classificados para a Copa Libertadores; Athletico Paranaese, classificado via Brasileiro 2023; Goiás, atual campeão da Copa Verde; Ceará, vencedor da Copa do Nordeste; e Vitória, campeão da Série B.

Confira os 40 confrontos da Copa do Brasil 2024:

Chave 1

Sousa (PB) x Cruzeiro (MG)

Petrolina (PE) x Cascavel (PR)

Chave 2

Anápolis (GO) x Tombense (MG)

Nova Venécia (ES) x Botafogo (SP)

Chave 3

Cianorte (PR) x Corinthians (SP)

Olaria (RJ) x São Bernardo (SP)

Chave 4

Humaitá (AC) x Sampaio Corrêa (MA)

Maranhão (MA) x Ferroviário (CE)

Chave 5

Fluminense (PI) x Fortaleza (CE)

Manauara (AM) x Retrô (PE)

Chave 6

Porto Velho (RO) x Remo (PA)

River (PI) x Ypiranga (RS)

Chave 7

Real Noroeste (ES) x Cuiabá (MT)

Audax Rio (RJ) x Portuguesa (RJ)

Chave 8

Treze (PB) x ABC (RN)

Grêmio Sampaio (RR) x Brusque (SC)

Chave 9

Maringá (PR) x América (MG)

Independente (AP) x Amazonas (AM)

Chave 10

Operário (MS) x Operário (PR)

Villa Nova (MG) x Aparecidense (GO)

Chave 11

Moto Club (MA) x Bahia (BA)

Portuguesa Santista (SP) x Caxias (RS)

Chave 12

Trem (AP) x Sport (PE)

Murici (AL) x Confiança (SE)

Chave 13

Marcílio Dias (SC) x Vasco (RJ)

Água Santa (SP) x Jacuipense (BA)

Chave 14

São Luiz (RS) x Ituano (SP)

Costa Rica (MS) x América (RN)

Chave 15

União (MT) x Atlético (GO)

Real Brasília (DF) x São Raimundo (RR)

Chave 16

Rio Branco (AC) x CRB (AL)

Athletic (MG) x Volta Redonda (RJ)

Chave 17

Águia de Marabá (PA) x Coritiba (PR)

Capital (TO) x Tocantinópolis (TO)

Chave 18

Operário VG (MT) x Criciúma (SC)

Itabaiana (SE) x Brasiliense (DF)

Chave 19

ASA (AL) x Internacional (RS)

Itabuna (BA) x Nova Iguaçu (RJ)

Chave 20

Iguatu (CE) x Juventude (RS)

Ji-Paraná (RO) x Paysandu (PA)