Jannik Sinner vence Daniil Medvedev de virada e leva título do Aberto da Austrália

A primeira final do Aberto da Austrália sem nenhum membro do chamado Big 3 desde 2005 foi um grande jogo. Se não estavam em quadra Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o público na Rod Laver Arena viu uma virada que deu a Jannik Sinner seu primeiro título da série Grand Slam –que reúne os quatro maiores torneios do tênis.

O italiano de 22 anos reagiu após um mau início e derrotou o russo Daniil Medvedev, de 27, por 3 sets a 2, parciais de 3/6, 3/6, 6/4, 6/4 e 6/3. Foram 3h44 até que o número quatro do mundo derrubasse o terceiro colocado do ranking, incluindo seu nome na lista de ganhadores do tradicional campeonato realizado em Melbourne.

Sinner jamais havia alcançado uma decisão de Grand Slam, e o começo da partida passava a impressão de que prevaleceria a maior experiência do adversário –finalista do Aberto da Austrália também em 2021 e 2022 e campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2021. Foi impondo seu jogo que Medvedev abriu vantagem de dois sets.

Jannik Sinner exibe seu primeiro troféu de Grand Slam - David Gray/AFP

Jannik, porém, conseguiu mostrar força e ganhou o apoio do público, disposto a ver mais tênis. O jovem, que tinha uma semifinal em Wimbledon como seu melhor resultado de Grand Slam, passou a pressionar o rival nas devoluções, cresceu no jogo e construiu a virada que lhe rendeu seu maior troféu.

Emocionado, o campeão valorizou o esforço do vice, com palavras cordiais, e fez agradecimento emocionado aos pais. "Queria que todos tivessem os pais que tenho, porque eles sempre me deixaram escolher meu caminho. Eles nunca me pressionaram, e eu gostaria que essa liberdade fosse possível para mais crianças", afirmou.

Se não havia uma final sem Federer, Nadal ou Djokovic desde 2005, não havia um campeão na Austrália fora dessa lista desde 2014, quando o suíço Stanislas Wawrinka triunfou. E, para entrar na relação de vencedores, Sinner precisou derrubar um deles nas semifinais, mostrando uma firmeza que o credenciou ao troféu.

Dono de dez títulos da competição, Djokovic teve interrompida uma sequência de 33 vitórias em Melbourne. Ele não perdia um jogo no certame desde 2018 –campeão em 2019, 2020, 2021 e 2023, não jogou em 2022 por não ter se vacinado contra Covid-19–, porém se viu dominado pelo jovem italiano.

O sérvio não teve nenhuma chance de quebra de saque. Isso jamais havia ocorrido em sua carreira em jogos completos de Grand Slam –em mais de 400 jogos, apenas uma vez, lesionado, deixara a quadra antes de conseguir um break point. Ainda assim, triunfou em uma parcial, porém perdeu por 3 sets a 1 (6/1, 6/2, 6/7 e 6/3).

O 6/7 foi a único set perdido por Sinner até a decisão, em uma campanha dominante. Já Medvedev, do outro lado da chave, precisou disputar três partidas de cinco sets antes da final, incluindo as quartas de final e as semifinais. O desgaste acabou jogando contra o russo, que totalizou 24 horas em quadra no campeonato.

"Seu esforço foi incrível durante a competição, correndo por cada bola", disse o campeão ao vice. "É incrível de ver, e eu espero que você também possa levantar este troféu. Tenho certeza de que você pode. Da minha parte, é obviamente um grande torneio, e quero agradecer a todos por fazer este Slam tão especial."