Nadal perde em retorno às quadras e volta a sentir lesão que o afastou do circuito

Brisbane | AFP

O espanhol Rafael Nadal foi eliminado nas quartas de final do torneio de Brisbane, em seu retorno às quadras após quase um ano sem jogar, ao perder para o australiano Jordan Thompson (nº 55 do mundo) em três sets, com parciais de 5-7, 7-6 (8/6) e 6-3.

Nadal perdeu após 3 horas e 25 minutos de uma luta acirrada, numa partida em que o nível de seu jogo foi caindo e na qual teve que pedir atendimento médico no terceiro set para tratar um desconforto no quadril, a mesma área em que sofreu uma lesão em 2023 que o obrigou a passar por uma cirurgia.

Contra um adversário com classificação superior aos outros dois com quem disputou as fases anteriores em Brisbane (Dominic Thiem e Jason Kubler), Nadal encontrou dificuldades que não havia tido nas duas primeiras partidas, especialmente contra um adversário que prolongou os seus ralis e que conseguiu superar três match points contra si.

Rafael Nadal acena para o público após ser derrotado pelo australiano Jordan Thompson no torneio de Brisbane - Patrick Hamilton - 5.jan.2024/AFP

No primeiro set, o espanhol manteve o nível mostrado desde o retorno, apesar de ter sofrido a primeira quebra no torneio, no sétimo game.

Mas ele se recuperou logo em seguida e quebrou novamente o saque de Thompson quando o australiano tentou forçar o tie-break, vencendo o primeiro set em mais de uma hora e 10 minutos de jogo, quase tanto tempo quanto duraram suas duas primeiras partidas.

No segundo set, os dois tenistas conseguiram confirmar seus serviços, com mais ou menos dificuldades, já que o australiano sobreviveu a um match point no décimo game.

No tie-break, Nadal mostrou que ainda tem passos a dar para recuperar o nível habitual, primeiro ao perder a vantagem de 3-0 e depois desperdiçando mais duas bolas que o levariam às semifinais.

Isso deu asas a Thompson, que se deu a chance de empatar a partida após uma troca espetacular na rede e abriu o terceiro set com um 'smash' acrobático.

O alarme disparou no início do terceiro set, quando Nadal já apresentava sinais de desconforto no quadril, e com a derrota por 4 a 1 solicitou um intervalo médico para ir ao vestiário para ser atendido.

Afetado fisicamente, Nadal conseguia oferecer pouca resistência e acabou cedendo diante de um adversário que havia crescido emocionalmente e que confirmou seu saque para fechar o set por 6 a 3.

Após a partida, o tenista espanhol afirmou esperar que o desconforto não represente uma lesão grave para sua continuidade no circuito. "Com sorte, é apenas uma sobrecarga muscular após alguns dias de esforço e depois de uma partida difícil", declarou o tenista espanhol.

"É em um local semelhante ao do ano passado, mas diferente. Sinto que é mais muscular. No ano passado foi o tendão. Não é a mesma coisa porque quando aconteceu comigo no ano passado, senti a gravidade imediatamente", acrescentou.

"Quando as coisas se tornam mais difíceis, você não sabe como seu corpo vai reagir" após um longo período sem competir no máximo nível, destacou Nadal, que fez uma avaliação positiva de sua participação em Brisbane.

"Tive a sorte de jogar três partidas. Estou feliz e é uma semana muito positiva, mas hoje é preciso manter a calma e esperar para ver como acordo amanhã e depois de amanhã".

Sobre sua participação no Aberto da Austrália, a partir de 14 de janeiro, Nadal se mostrou pouco contundente: "Honestamente, neste momento não tenho certeza de nada em 100%".

"Espero poder treinar na próxima semana e estar em Melbourne", acrescentou Nadal, que reiterou a mesma mensagem que repete desde que anunciou seu retorno às quadras para o que "provavelmente" será sua última temporada em atividade: "Meu objetivo é tentar ser competitivo em alguns meses".