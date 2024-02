Ameaça das mudanças climáticas paira sobre o futuro dos esportes de inverno

Gdansk (Polônia) | Reuters

Pietro Casartelli começou a praticar esqui alpino aos dois anos de idade com o sonho de se tornar um atleta profissional e competir na Copa do Mundo do esporte.

Agora, aos 18 anos, o italiano diz que as mudanças climáticas estão tornando seus objetivos mais difíceis e muito mais caros de alcançar.

Sistemas climáticos mais quentes e uma temporada mais curta estão ameaçando os esportes de inverno e testando a determinação de profissionais e amadores.

"Se continuarmos tendo temporadas como esta, teremos que parar", disse Josiane Sempe, proprietária de uma loja de aluguel de esquis no resort de Hautacam, na fronteira entre França e Espanha nos Pirineus. "Acho que este ano está comprometido."

Esquiadoras competem durante a competição de biatlo na 14ª edição dos Jogos Nacionais de Inverno em Ulanqab, na China - Wu Zhizun - 22.fev.2024/Xinhua

Casartelli se inscreveu no ano passado para um acampamento de treinamento no Chile, onde o inverno do hemisfério sul proporciona neve nas montanhas dos Andes, um dos poucos destinos disponíveis para atletas treinarem durante os meses mais quentes da Europa, à medida que o calor recorde afeta até mesmo os glaciares mais altos do continente.

"Temos que nos virar, mesmo que nem sempre possamos treinar no nosso melhor", disse ele à Reuters a caminho de uma competição no centro da Itália.

Sua viagem ao Chile foi cancelada, pois poucos dos participantes podiam pagar. Simona Novara, porta-voz do Clube de Esqui de Sestriere, ao qual Casartelli representa, disse que o treinamento de um mês pode custar até 8 mil euros (R$ 42,7 mil) por atleta.

As mudanças climáticas estão tornando o esqui alpino um esporte de elite na Europa, à medida que os locais de treinamento de inverno estão diminuindo em número, enquanto as pistas de verão em altas altitudes quase desapareceram, disse Novara.

Uma pesquisa da União Internacional de Biatlo (IBU) mostra que cerca de 60% dos atletas no esporte, que combina esqui e tiro, sentiram o impacto das mudanças climáticas, afetando as condições de treinamento e competição.

A IBU disse à Reuters que a capacidade técnica de produção de neve é um requisito para qualquer local de biatlo licenciado de alto nível para realizar eventos, mesmo em temperaturas mais quentes, como as do campeonato mundial de 2024 em Nove Mesto, República Tcheca.

Em Chamonix, França, uma vitória histórica de retorno do suíço Daniel Yule no slalom da Copa do Mundo masculina foi auxiliada pela neve derretida, disse o climatologista Mark Maslin.

Anomalias climáticas relacionadas às mudanças climáticas também estão se tornando comuns e forçando o cancelamento de eventos, com o clima imprevisível sendo um desafio ainda maior para os esportes de inverno do que o aumento das temperaturas, disse Susanna Sieff, diretora de sustentabilidade da Federação Internacional de Esqui (FIS).

"Tempestades do século estão sendo vistas agora a cada quatro ou cinco anos", disse ela.

Queda de neve recorde

A FIS teve que cancelar duas corridas de esqui na Alemanha e na França neste mês, enquanto a Copa do Mundo de Snowboard enfrentou uma tempestade massiva em Mammoth, Califórnia, que trouxe uma queda de neve recorde.

À medida que os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 em Cortina-Milão se aproximam, crescem as preocupações de que as mudanças climáticas ameacem a competição.

"Até meados do século, restarão praticamente apenas 10-12 CONs (Comitês Olímpicos Nacionais) que poderiam sediar esses eventos de neve", disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em publicação no site da entidade em outubro.

O resort de Hautacam tem cerca de 20 pistas e em janeiro foi renomeado para "Hautacam Plage" nos canais de mídia social, mostrando espreguiçadeiras e churrascos em vez de encostas brancas e chocolate quente.

"Será que isso se tornará a única receita para o nosso resort no inverno? Não sei, é uma pergunta difícil de responder", disse Marie-Florentine Hulin, gerente de comunicações e marketing do resort.

O órgão de auditoria pública da França alertou neste mês que o modelo econômico dos resorts de esqui do país estava ficando sem fôlego diante das mudanças climáticas e que a maioria dos resorts provavelmente será afetada até 2050, com as áreas ao sul dos Alpes sendo as mais atingidas.

"A situação da neve provavelmente vai piorar. Então, é melhor nos adaptarmos a isso e encontrarmos outras atividades na natureza, como ciclismo ou caminhadas", disse Stephane Remy, um hóspede de Hautacam.