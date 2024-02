Garotos da Costa do Marfim, país finalista da Copa das Nações, jogam com sandália de R$ 7,49

Abidjan, Costa do Marfim | The New York Times

Os jogadores profissionais ricos da seleção nacional de futebol da Costa do Marfim estavam descansando em seu hotel de luxo na semana passada, se preparando para uma partida no maior torneio da África, quando Yaya Camara correu para um terreno empoeirado e começou a passar a bola uma após a outra para seus amigos.

Vez após vez, ele dominava a bola murcha do jogo e a enviava novamente com seus sapatos de futebol favoritos: sandálias de plástico, desgastadas há muito tempo, ridicularizadas como o tênis dos pobres, mas que ele e seus amigos usam como um distintivo de honra.

Jovem joga futebol usa sandálias de plástico chamadas lêkê, em Abidjan, Costa do Marfim; para muitos deles, as sandálias, parecidas com a Melissa, são mais leves, se encaixam melhor e são mais confortáveis em campos de terra - João Silva/The New York Times

Chuteiras brilhantes como as de seus ídolos? Não, obrigado, disse Camara, um meio-campista magro de 18 anos, enquanto enxugava o suor da testa.

"Como os profissionais começaram a jogar quando eram crianças como nós? Com lêkê", acrescentou, referindo-se às sandálias que são onipresentes não apenas em seu jogo informal, mas em quase qualquer lugar onde um marfinense coloca os pés. Os calçados lembram um modelo da Melissa, marca brasileira de calçados de plástico.

Enquanto as melhores equipes africanas entram em campo com chuteiras de marcas caras no campeonato continental deste ano, a Copa das Nações Africanas, é com lêkê que os jogadores amadores criam o melhor futebol de rua.

Eles elogiam as sandálias mais baratas por sua praticidade "Elas são mais leves, se encaixam melhor e são mais confortáveis onde jogamos", como disse Camara, em jogos que acontecem não em campos de grama bem cuidados em estádios novos e brilhantes, mas em inúmeros campos de areia, pátios empoeirados e vielas estreitas.

"Lêkê são os sapatos nacionais da Costa do Marfim", disse Seydou Traoré, com os pés descansando dentro de um par laranja (a cor nacional) enquanto assistia a uma partida emocionante em uma televisão colocada na rua ao lado de dezenas de vizinhos e amigos. Muitos deles também usavam lêkê.

Sandálias de plástico chamadas lêkê nas cores nacionais da Costa do Marfim à venda no mercado Adjamé em Abidjan, na Costa do Marfim - João Silva/The New York Times

Não está claro como o sapato se tornou tão popular na Costa do Marfim. A maioria dos jogadores disse que os usa desde que eram crianças. As crianças usam-nos para ir à escola. E eles florescem em inúmeros pés quando as ruas de Abidjan se enchem de água durante a estação chuvosa.

E embora a sandália de geléia tenha se tornado uma tendência no mundo da moda nos últimos anos, com marcas de luxo como Gucci fazendo sua própria versão, elas são chiques na Costa do Marfim por motivos tanto de estilo quanto de pragmatismo.

"Além do escritório, você pode usá-las em qualquer lugar, até em uma festa", disse Traoré, um jogador amador que já competiu na segunda liga da Costa do Marfim.

Saltos, sapatos sociais ou sandálias de couro continuam sendo os sapatos preferidos para o escritório na Costa do Marfim, uma das maiores economias da África Ocidental e lar de uma classe média dinâmica. Mas o apelo do lêkê brilhou há alguns anos, quando um dos cantores mais famosos do país, que se tornou empresário, posou na capa de uma revista de estilo usando um terno cinza ocidental e sandálias de plástico brancas.

A história conta que a sandália de geléia nasceu em 1946, quando um fabricante de facas francês inventou o modelo original como uma maneira de usar um grande lote de plástico que ele havia encomendado para fazer facas. Sua forma original, solas cravejadas de espinhos, uma ponta redonda e uma parte superior trançada, mal mudou em décadas.

A empresa francesa que agora detém a patente, Humeau-Beaupreau, vende 800 mil pares por ano, de acordo com um representante da empresa. Mas a maioria dos lêkê vistos em toda a África Ocidental é fabricada localmente; na Costa do Marfim, é possível comprar um par em quase cada esquina por cerca de $1,50 (R$ 7,49) .

Em uma tarde recente, Céliba Coulibaly e Saliou Diallo estavam comprando um novo par "chap chap", disseram, ou apressadamente - porque tinham ingressos para retirar para uma partida da Copa das Nações mais tarde naquele dia, com a Guiné, o país natal de Diallo.

Jovens jogam futebol usamndo sandálias de plástico chamadas lêkê no mercado Adjamé em Abidjan, Costa do Marfim - João Silva/The New York Times

É claro que eles iriam ao estádio de lêkê, disse Diallo. "Eles são leves e confortáveis", acrescentou. "O que mais eu usaria?"

Na Costa do Marfim, os jogadores de futebol amadores estão divididos sobre o melhor modelo a usar - aqueles com o nome da estrela argentina Lionel Messi ou aqueles com o nome de Basile Boli, um jogador francês nascido na Costa do Marfim que se aposentou do futebol antes de muitos daqueles que agora usam lêkê nascerem.

Como chuteiras de futebol, as lêkê são um compromisso de curto prazo, já que as tiras frequentemente quebram após apenas algumas semanas. Elas só são substituídas quando não conseguem mais segurar os pés, então solas desgastadas são motivo de orgulho, prova de horas de jogo ininterrupto em campos improvisados localmente conhecidos como Maracanã, em homenagem ao famoso estádio de futebol no Rio de Janeiro.

As cicatrizes e arranhões deixados nos pés pela tira metálica são tanto um distintivo de sofrimento quanto um símbolo de dedicação ao jogo, dizem os jogadores.

"Deixe um cara vir com tênis adequados e vamos zoar ele: 'Você acha que é um jogador profissional ou o quê?'" disse Iliass Sanogo enquanto observava um grupo de amigos, todos usando lêkê, jogar no crepúsculo nebuloso.