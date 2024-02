Autor do gol do título da Alemanha na Copa de 1990, Andreas Brehme morre aos 63 anos

São Paulo

Morreu na madrugada desta terça-feira (20) o ex-jogador alemão Andreas Brehme, autor do gol que garantiu o tricampeonato mundial da Alemanha na Copa de 1990 na final contra a Argentina.

A causa da morte não foi divulgada pelos familiares, mas a imprensa alemã apontou que Brehme foi vítima de uma parada cardíaca.

Nascido na cidade de Hamburgo em 9 de novembro de 1960, o lateral ofensivo e especialista em bolas paradas ganhou destaque no futebol alemão com a camisa do Bayern de Munique. Ele defendeu o clube entre 1986 e 1988, período no qual levantou a taça da Bundesliga e da Supercopa da Alemanha.

Em 1988, se transferiu para a Inter de Milão, se juntando aos companheiros de seleção Lothar Matthäus e Jürgen Klinsmann. Pela equipe, venceu o Campeonato Italiano, a Supercopa da Itália e a Copa da Uefa.

Andreas Brehme recebe troféu durante evento do Hall da Fama do futebol alemão, em Dortmund - Ina Fassbender - 1.abr.2019/AFP

Na Copa de 1990, a Alemanha Ocidental, comandada por Franz Beckenbauer, chegou à Itália em busca do tricampeonato após bater na trave em 1982 e 1986, quando ficou com o vice.

Na final disputada no estádio olímpico de Roma, em uma revanche da decisão do Mundial anterior contra a Argentina de Maradona, Brehme acabou sendo o autor improvável do gol que garantiu a taça aos alemães.

O pênalti, aos 40 minutos do segundo tempo, era para ser cobrado a princípio pelo companheiro de time Matthäus, destaque da equipe na competição. O meia, no entanto, havia perdido uma das travas da chuteira direita durante a partida e preferiu dar lugar para o zagueiro. Canhoto, Brehme bateu com a perna direita para confundir o arqueiro argentino Goycochea, conhecido por defender cobranças de pênalti.

O lateral atuou em 86 jogos pela seleção da Alemanha, marcando oito gols, incluindo aquele pelo qual é mais lembrado.

"O Bayern está profundamente chocado com a morte repentina de Andreas Brehme", afirmou o clube em publicação nas redes sociais. "Andreas Brehme estará para sempre em nossos corações, como um vencedor da Copa do Mundo e, mais importante, como uma pessoa muito especial."

"Um jogador magnífico, um grande torcedor do Inter. Ciao Andy, lenda para sempre", publicou a Inter de Milão.

Brehme encerrou a carreira pelo Kaiserslautern em 1998, equipe que já havia defendido antes de se trasnferir para o Bayern e com a qual venceu mais uma edição da Bundesliga antes de pendurar as chuteiras.

"O FCK lamenta a morte de Andreas Brehme", disse o Kaiserslautern. "Ele vestiu a camisa dos Diabos Vermelhos por um total de dez anos e se tornou campeão alemão e vencedor da Copa da Alemanha com o FCK."