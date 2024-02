Clubes de futebol sauditas devem retornar ao mercado de transferências, diz executivo

Londres | Financial Times

Os clubes de futebol sauditas voltarão ao mercado de transferências para mais grandes contratações no verão como parte do compromisso de Riad com o esporte, de acordo com um executivo líder da principal liga do país.

"Esta é um investimento de longo prazo. Não estamos nisso por uma temporada", disse o vice-presidente da Saudi Pro League, Saad Al Lazeez, no primeiro dia da Cúpula de Negócios do Futebol do Financial Times.

"Estamos satisfeitos com o que foi alcançado até agora. Na verdade, acho que estamos um pouco à frente do cronograma", disse ele, destacando o objetivo do reino de injetar dinheiro no futebol como parte de uma estratégia mais ampla para diversificar a economia.

Os clubes do reino do Golfo causaram impacto no futebol global no ano passado quando gastaram mais de 800 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões) em novos jogadores, incluindo estrelas como o atacante brasileiro Neymar e o meio-campista português Ruben Neves.

Mané e Cristiano Ronaldo com a camisa do Al Nassrs em partida do Campeonato Saudita - Fayez NURELDINE -21.fev.24/AFP

Eles se juntaram a Cristiano Ronaldo, o homem mais seguido no Instagram, que assinou com o Al Nassr em janeiro do ano passado.

A farra seguiu-se a uma medida em junho para entregar o controle de quatro clubes de ponta ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que financiou algumas das outras incursões do país no esporte, como o LIV Golf.

No entanto, os clubes sauditas ficaram quietos na janela de janeiro, à medida que regras mais rígidas de gastos na Europa enviaram um arrepio pelo mercado.

As autoridades sauditas deixaram claras suas ambições no futebol, com o desejo de tornar a liga doméstica uma das cinco melhores do mundo.

O país também sediará a Copa do Mundo masculina de 2034 após emergir como o único candidato para o torneio.

Al Lazeez disse que a rápida transformação da Saudi Pro League já havia sido "destacada pelas aquisições de jogadores" no verão passado e que essa abordagem continuaria "nas próximas janelas".

Ele também disse que outro grupo de clubes estava prestes a ser privatizado antes do final da temporada em maio, potencialmente trazendo capital fresco para equipes que não estiveram ativas no mercado de transferências no ano passado.

A chegada de várias grandes estrelas, incluindo o ex-vencedor da Bola de Ouro Karim Benzema e o ex-jogador da temporada da Premier League N'Golo Kante, ajudou a liga saudita a vender seus direitos de transmissão para uma audiência global.

No entanto, a liga tem lutado às vezes com baixas presenças. O número médio de torcedores indo aos jogos nesta temporada é um pouco mais de 8.000, menor do que a terceira divisão do futebol inglês.

Al Lazeez reconheceu que a baixa presença era uma "área enorme para melhoria" e que "audiência e presença é o nome do jogo".

Ao ser questionado sobre os altos salários oferecidos aos jogadores para trazê-los para a liga saudita, Al Lazeez disse que os números eventualmente se justificariam, acrescentando: "Você tem que começar de algum lugar."

Sobre Jordan Henderson, ex-capitão da Inglaterra que saiu da liga após menos de seis meses no Al Ettifaq, Al Lazeez insistiu que ele permaneceria "uma das melhores contratações que fizemos para a Saudi Pro League".

"Você não espera que todos fiquem", disse ele. "Ele é um cara ótimo. Simplesmente não deu certo. É a vida."