Corpo de Wilson Fittipaldi é velado e homenageado com volta em Interlagos

São Paulo

O corpo do ex-piloto Wilson Fittipaldi Junior, o Wilsinho, foi velado na manhã deste sábado (24) com uma série de homenagens no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Um dos pioneiros e maiores nomes do automobilismo no Brasil, ele morreu na sexta-feira (23), aos 80 anos, vítima de complicações de uma parada cardíaca sofrida em dezembro do ano passado.

Cortejo em homenagem a Wilson Fittipaldi no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. - Fabricio Bomjardim/Thenews2/Folhapress

O caixão com o corpo de Wilsinho deu uma volta na pista em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiros, acompanhado pela viúva, Rita, e pelo filho, Christian, que seguiu os passos do pai no esporte e também teve passagem pela Fórmula 1.

Também esteve presente o irmão mais novo de Wilson, Emerson Fittipaldi, responsável pelos dois primeiros títulos do Brasil na categoria, em 1972 e 1974.

O cortejo foi acompanhado pelas equipes participantes da primeira etapa do Campeonato Paulista de Automobilismo, que estava marcada para este sábado no local. O caminhão passou pelos boxes e foi bastante aplaudido pelos presentes.

Carro da escuderia brasileira Copersucar-Fittipaldi, a primeira e única do país a estar no grid da F1 (entre 1975 e 1982), durante cortejo em homenagem a Wilson Fittipaldi. - Divulgação/Fórmula Vee

Como parte das homenagens, foram levados para o autódromo alguns carros icônicos da carreira do ex-piloto, em especial um Copersucar-Fittipaldi restaurado, que foi rebocado pela pista em cima de uma carretinha. Foi um dos modelos usados pela primeira e única equipe brasileira no grid da F1, criada pelos irmãos Fittipaldi em 1975.

Também passearam pelo autódromo um Karmann-Ghia Dacon e três carros da Fórmula Vee, categoria nacional que tem em Wilson Fittipaldi o seu maior nome e foi a última em que ele trabalhou.

Todos os carros participantes do Campeonato Paulista correrão com adesivos em homenagem ao ex-piloto neste sábado no circuito.

O corpo de Wilson será sepultado neste domingo (25), no Cemitério da Paz, em São Paulo, em cerimônia para familiares e amigos.