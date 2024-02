Saiba tudo sobre o Arnold Ohio, segundo maior campeonato de fisiculturismo do mundo

Ator, esportista, empresário, ex-governador da Califórnia. Desde 1989, o austríaco Arnold Schwarzenegger adiciona mais um item em seu extenso currículo: fundador do segundo maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Em sua 35ª edição, o Arnold Sports Festival 2024 acontecerá entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março, com grandes chances de títulos para o Brasil.

Distribuída em sete categorias, a disputa vai contar com 13 brasileiros. Entre estreantes e atuais campeões, os atletas mobilizam uma legião de fãs e prometem um bom show, com confronto direto de gigantes como Ramon Dino e Urs Kalecinski, e Francielle Mattos e Isa Pereira Nunes.

Abaixo, tire as principais dúvidas sobre o campeonato.

O fisiculturismo –ou bodybuilding, em inglês– é um esporte em que o atleta tem como objetivo desenvolver e definir os músculos. Para isso, é comum que os fisiculturistas alinhem um plano alimentar a uma rotina pesada de treinos de musculação.

O Arnold Sports Festival é um festival anual que reúne exposições, campeonatos e encontros sobre esportes relacionados ao mundo fitness, como fisiculturismo, ginástica e esportes de força.

Em 2024, o Arnold Sports conta com sete categorias:

Fitness International : disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.

Classic Physique : criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria buscam estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.

Arnold Men’s Physique : categoria com menor volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular. É usada uma bermuda para subir ao palco, porque as pernas não são o foco da avaliação dos jurados.

O festival acontece entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março. As competições, porém, ocorrem nos dias 1° e 2 de março, enquanto as outras datas são reservadas para exposições, painéis e encontros com os atletas. O cronograma das disputas é o seguinte (horário de Brasília):

Prévias do Classic Physique

Prévias do Fitness International

Prévias do Wellness International

Prévias do Arnold Classic

Final do Classic Physique

Final do Fitness International

Final do Wellness International

Prévias e final do Pro Wheelchair

Prévias do Bikini International

Prévias do Arnold Men’s Physique

Final do Arnold Classic

Final do Bikini International

Final do Arnold Men’s Physique

Os resultados do Classic Physique, Fitness e Wellness saem na sexta-feira (1º), por volta das 23h30. Os resultados do Wheelchair saem no dia seguinte, sábado, por volta das 13h. Já as categorias Arnold Classic, Bikini e Men’s Physique terão seus resultados anunciados por volta da meia-noite, de sábado para domingo.

Os painéis e competições serão transmitidos online gratuitamente pelo organizador. Para isso, é preciso acessar o link do festival, preencher dados de nome, sobrenome e email, e aceitar os termos de uso.

Ao todo, são 13 fisiculturistas brasileiros em seis categorias. São eles:

A categoria Fitness é a única sem ninguém do Brasil na disputa.

A atleta Isa Pecini, da categoria Bikini, cancelou sua participação por problemas de saúde. Ela passou por uma cirurgia de emergência para retirada do apêndice no último dia 15. No Instagram, a atleta tranquilizou os fãs e tem mostrado sua recuperação. "Agora é focar na recuperação e saúde", diz Pecini em um dos posts.

Sim. Em 2023, Ramon Dino subiu ao primeiro lugar do pódio na categoria Classic Physique e pretende defender seu título nesta edição. Além disso, Angelica Teixeira é bicampeã da Bikini (2017 e 2018) e Isa Pecini é campeã da mesma categoria (2020). Isa Pereira Nunes, da categoria Wellness, também é campeã (2022).

O campeonato acontece nos centros de convenções Greater Columbus Convention Center e Ohio Expo Center, ambos na cidade de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos.

Em 2023, os campeões de cada categoria ganharam:

Arnold Classic: US$ 300 mil para o primeiro lugar, US$ 120 mil para o segundo lugar, US$ 70 mil para o terceiro lugar, US$ 37,5 mil para o quarto lugar, US$ 20 mil para o quinto lugar, US$ 12,5 mil para o sexto lugar e US$ 2.000 do sétimo ao décimo colocado.

Arnold Men’s Physique: US$ 10 mil para o primeiro lugar, US$ 6.000 para o segundo lugar, US$ 4.000 para o terceiro lugar, US$ 3.000 para o quarto lugar e US$ 1.500 para o quinto e sexto colocados.

Bikini International: US$ 10 mil para o primeiro lugar, US$ 6.000 para o segundo lugar, US$ 4.000 para o terceiro lugar, US$ 3.000 para o quarto lugar e US$ 1.500 para o quinto e sexto colocados.

Classic Physique: US$ 60 mil para o primeiro lugar, US$ 30 mil para o segundo lugar, US$ 20 mil para o terceiro lugar, US$ 7.000 para o quarto lugar, US$ 4.000 para o quinto lugar e US$ 2.000 para o sexto colocado. Além disso, foi eleito o atleta com melhores poses, premiado com US$ 10 mil.

Fitness International: US$ 25 mil para o primeiro lugar, US$ 13 mil para o segundo lugar, US$ 8.000 para o terceiro lugar, US$ 5.000 para o quarto lugar, US$ 3.000 para o quinto lugar e US$ 2.000 para o sexto colocado.