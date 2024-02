Tarcísio defende reversão de tombamento de complexo do Ibirapuera contra 'arquitetura obsoleta'

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta sexta-feira (16) a reversão do tombamento do complexo esportivo do Ibirapuera com objetivo de modernizar o espaço para competições esportivas.

"Na minha visão pessoal, não há por que a gente ficar preso a uma arquitetura que já está obsoleta. Podemos fazer uma arena com porte, tamanho, da envergadura que São Paulo merece, muito mais moderna, para acomodar competições", disse, durante evento para entrega de moradias na zona sul de São Paulo.

O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) tombou provisoriamente o espaço em 2021, durante a gestão Jair Bolsonaro (PL), em uma derrota para o então governador João Doria (PSDB). O ex-governador, rival de Bolsonaro, queria conceder o espaço à iniciativa privada, o que foi dificultado pelo tombamento.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante apresentação do balanço de um ano de gestão no Palácio dos Bandeirantes - Eduardo Knapp - 19.dez.2023/Folhapress

O assunto retornou aos holofotes após a retirada de piso emborrachado do estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera. A realização de uma prova de automobilismo que estava prevista para ocorrer no início de março no estádio não foi comunicada ao Iphan.

As críticas da comunidade do atletismo pela desvirtuação da utilização do espaço fizeram com que o governo voltasse atrás e rescindisse o contrato de locação do estádio.

Tarcísio ressaltou que o objetivo é que o local continue servindo como espaço esportivo e não terá outra destinação, como, por exemplo, exploração imobiliária. Para ele, reverter o tombamento possibilitaria a existência de um "complexo esportivo mais moderno à altura dos grandes complexos no mundo".

Ele ainda definiu a recuperação do complexo, segundo ele em "situação crítica", como prioridade número um da pasta de Esportes de seu governo. No caso da reversão do tombamento, cogita-se a realização de uma parceria público-privada para trazer mais investimentos.

Se não reverter o tombamento, o governo também pretende fazer uma reforma, respeitando as características do local.