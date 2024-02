Unesco nomeia Vinicius Junior como embaixador da boa vontade

Paris | AFP

A Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) nomeou o atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, como embaixador da boa vontade para a Educação para Todos, anunciaram o jogador e a organização da ONU (Organização das Nações Unidas) nesta sexta-feira (2).

"Mais do que uma honra, é uma vitória e um dever que carregarei para a vida", disse o brasileiro, que recebeu uma camiseta azul-marinho das mãos da diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay.

"Claro que quero ser lembrado como um grande jogador, mas também como um cidadão que se esforçou para fazer algo diferente", acrescentou o atleta de 23 anos.

Vinicius Junior e a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay - Thomas Coex - 2.fev.2024/AFP

Durante a cerimônia celebrada no campo de treinamentos do Real Madrid, Azoulay destacou que esse "jogador excepcional" é "também um homem comprometido desde muito jovem com a igualdade de oportunidades" e "um modelo para toda uma geração".

Vinicius Junior se tornou o segundo jogador brasileiro a ser embaixador da Unesco. O outro foi Pelé.

A organização da ONU com sede em Paris também destacou sua luta nos últimos anos pelo "acesso à educação para todos os jovens", por meio do Instituto Vini Jr., que busca, desde 2021, ajudar crianças e adolescentes brasileiros de bairros menos favorecidos.

O atacante brasileiro "enfrentou em diversas ocasiões preconceitos e atos racistas, sobretudo por parte de torcedores", e "tem colaborado com a Uefa (União das Associações Europeias de Futebol) e com o Brasil para romper o silêncio e promover os valores do respeito e do diálogo", acrescentou.

Em 2023, o ex-jogador do Flamengo recebeu o Prêmio Sócrates, na cerimônia da Bola de Ouro, por seu compromisso social.

"A minha luta é pela educação. Meu instituto cresce mês a mês no Brasil e, com a potência que é a Unesco, vamos impactar o mundo. Quero ser uma referência positiva para as crianças, quero que elas sintam orgulho de mim. Por isso, eu me cobro bastante para errar pouco fora de campo", disse Vinicius.

Segundo a Unesco, 250 milhões de crianças e adolescentes no mundo não têm acesso à escola e 7 a cada 10 crianças não sabem ler nem interpretar um texto simples na idade de dez anos.

Além de Vinicius, a atriz espanhola Rossi de Palma, o ator norte-americano Forst Whitaker e o chefe ítalo-argentino Mauro Colagreco também são embaixadores da Unesco.