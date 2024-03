Daniel Alves se apresenta a tribunal pela primeira vez após sair da prisão

São Paulo

O jogador de futebol Daniel Alves, condenado por estupro na Espanha, apresentou-se ao Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, nesta quinta-feira (28). Foi a primeira vez que ele esteve no local desde que foi solto da prisão, em liberdade provisória, após o pagamento de uma fiança de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,5 milhões.

O comparecimento ao tribunal deverá ocorrer semanalmente. Essa é uma das medidas exigidas pela Justiça local para que o ex-lateral do Barcelona e da seleção brasileira continue fora da cadeia enquanto os recursos de sua defesa são analisados.

Daniel Alves se apresenta a tribunal na Catalunha - Nacho Doce/Reuters

Alves chegou à audiência acompanhado de sua advogada, Inés Guardiola. Ele deverá repetir a visita a cada sexta-feira, mas este primeiro comparecimento foi antecipado por causa do feriado da Páscoa.

Outras medidas exigidas para a liberação provisória de Alves foram a entrega de seus dois passaportes (espanhol e brasileiro) e os compromissos de não deixar o país e de manter a distância e a incomunicabilidade com a denunciante.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e meio de prisão pelo estupro de uma jovem de 23 anos em uma boate na capital da Catalunha, em 2022. Por dois votos a um, o Tribunal de Barcelona concordou parcialmente com o pedido da defesa para libertá-lo provisoriamente, enquanto aguarda a sentença final.

Segundo informação da agência France-Presse, a advogada da vítima, Ester García, criticou a decisão do tribunal, dizendo que se tratava de "Justiça para ricos". O Ministério Público e a acusação se opuseram à medida com o argumento de que o jogador tem condições financeiras para fugir. A advogada de defesa, argumentou, porém, que ele tem domicílio e raízes em Barcelona.

Daniel Alves foi solto na última segunda-feira (25), depois de ter passado 14 meses em prisão preventiva no Centro Penitenciário Brians 2 enquanto aguardava o julgamento. A defesa pediu a liberdade provisória alegando que ele já cumpriu um quarto da pena.

Atleta recebeu festa após ter deixado prisão, diz TV

De acordo com informação do programa "Así Es la Vida", da emissora espanhola Telecinco, Daniel Alves foi anfitrião de uma festa horas após ter recebido a liberdade provisória na segunda. Na noite de terça, segundo a TV, celebrou o aniversário de seu pai em encontro com amigos que durou até as 5h de quarta.