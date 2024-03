Quatro jogadores do Veléz acusados de abuso sexual contra jornalista são afastados

São Paulo

Quatro jogadores do Vélez Sarsfield, da Argentina, foram acusados de abuso sexual por uma jornalista de 24 anos, informam nesta quinta-feira (7) veículos de imprensa do país. De acordo com a denúncia da mulher, os acusados são Sebastián Sosa, Brian Cufre, Abiel Osorio e José Ignacio Florentín, e o crime teria ocorrido em um quarto de hotel de Tucumán. Os atletas foram afastados pelo clube.

Os jogadores ainda não se manifestaram publicamente sobre as acusações.

De acordo com o jornal Clarín, a jovem contou que foi convidada por Sosa para encontrá-lo no hotel após a partida em que o Vélez empatou com o Atlético Tucumán pela Copa da Liga Argentina. Ao chegar ao local, surpreendeu-se com a presença dos outros três jogadores.

Escudo do Vélez Sarsfield, da Argentina, clube que afastou quatro jogadores, acusados de abuso sexual - Divulgação

Ainda de acordo com o relato dela, o encontro transcorria normalmente, todos bebiam bebidas alcoólicas, até que ela se sentiu mal. Foi nesse momento que os jogadores teriam abusado sexualmente dela.

O nome da jornalista não foi divulgado para preservar sua identidade. O Clarín informa, também, que após a denúncia a Procuradoria de Abusos contra a Integridade Sexual ordenou que a vítima fosse submetida a exames rigorosos, a apreensão das roupas dela, além de solicitar os registros das câmeras de segurança do hotel.

Em nota, o Vélez informou o afastamento dos jogadores e disse que vai colaborar com a Justiça. "A diretoria se colocou imediatamente à disposição da Justiça de Tucumán para fornecer todas as informações e elementos relevantes para poder contribuir na investigação e no esclarecimento do caso e determinar as correspondentes responsabilidades", disse o clube em nota.

"Além disso, no âmbito do protocolo de atuação da instituição em casos de violência por motivos de gênero, informa-se que foi decidido afastar do elenco, de maneira preventiva, os jogadores mencionados na denúncia", acrescentou o comunicado.

Sebastián Sosa, goleiro uruguaio de 37 anos, é o mais velho dos quatro jogadores acusados. Ele iniciou a carreira no Peñarol, do Uruguai, e também já vestiu a camisa do Boca Juniors.

Braian Cufre, lateral esquerdo de 27 anos, é um jogador revelado pelo próprio Vélez, mas também já teve passagem pelo Mallorca, da Espanha.

José Ignacio Florentín é um meia paraguaio, de 27 anos, que foi revelado pelo Guarani, do Paraguai, e tem passagens pela seleção de seu país.

O atacante Abiel Osório, de 21 anos, é o mais novo dos quatro acusados e também foi relevado pelo Vélez.

Essa, aliás, não é a primeira vez que o Vélez tem jogadores de seu elenco envolvidos em uma denúncia de abuso sexual. Em fevereiro de 2021, o clube argentino afastou dos atletas que também foram acusados de praticar esse tipo de crime.

A denúncia ocorre num momento no qual o futebol mundial tem sido abalado por casos de abuso sexual envolvendo jogadores. No mês passado, o brasileiro Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão pelo estupro de uma jovem, então com 23 anos, no banheiro de uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro de 2022.

O tribunal ainda definiu uma indenização de € 150 mil (cerca de R$ 800 mil). Da pena, deverão ser descontados os 13 meses que o brasileiro já passou preso, enquanto aguardava o julgamento.

Condenado por estupro coletivo na Itália, o ex-jogador Robinho recebeu sentença de nove anos de prisão da Justiça italiana, mas está em liberdade no Brasil, cuja legislação impede a extradição de brasileiros natos.

O ex-atleta, no entanto, aguarda um julgamento no STJ (Superior Tribunal de Justiça) que poderá determinar que ele cumpra a pena no Brasil. O julgamento está marcado para o dia 20 na Corte Especial do STJ.

Robinho foi inicialmente condenado em 2017, recorreu e teve suas tentativas esgotadas em 2022, com trânsito em julgado.

Segundo a investigação na Itália, o atleta e outros cinco brasileiros praticaram violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa em uma boate de Milão, em 2013. Ele sempre negou o crime.