CBF lamenta morte de Ziraldo e lembra mascotes de clubes criados por ele

São Paulo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) homenageou Ziraldo em seus canais oficiais e disse em nota que o futebol perde um grande apaixonado. Criador de "O Menino Maluquinho" e autor dos mascotes dos clubes que disputaram o Campeonato Brasileiro em 1987, ele morreu aos 91 anos neste sábado (6) em decorrência de falência múltipla dos órgãos, em sua casa no Rio de Janeiro.

"Lamento a morte do Ziraldo, um artista completo. Seus livros e personagens marcaram a vida de gerações de brasileiros. Envio minhas condolências aos familiares e aos fãs desse grande brasileiro", afirmou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Retrato feito durante entrevista com o cartunista e ilustrador Ziraldo em seu aniversário de 85 anos - Ricardo Borges-27.out.17/Folhapress

"O futebol perde um grande apaixonado. Ele também retratou com muita beleza a alegria do futebol", acrescentou.

A homenagem celebrou a ligação de Ziraldo com o esporte e lembrou que o artista acompanhava de perto a seleção brasileira, tendo assistido a derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950 no Maracanã.

Nos anos 1960, Ziraldo trabalhou no Jornal dos Sports e em 1987 foi contratado pelo Clube dos 13, que organizou o Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, o cartunista, que torce para o Flamengo, teve a missão de desenhar os mascotes dos 16 clubes envolvidos na competição, também conhecida como Copa União.

Ziraldo criou versões dos mascotes dos principais clubes do país - Reprodução

"Notório rubro-negro, Ziraldo nos deu o privilégio de traçar nossa história. Em 2012, foi dele a ilustração que representou o centenário do futebol do Flamengo. Ele se intitulava 'o rubro-negro mais antigo em atividade'. De Caratinga, em Minas Gerais, para o mundo. Ziraldo conquistou a todos nós com carinho e bom humor. E a paixão vermelha-e-preta sempre esteve junto. Seu personagem mais conhecido, o Menino Maluquinho, era Flamengo. Quem disse foi o próprio Ziraldo", publicou o Flamengo, time do coração do cartunista.

O Corinthians foi um dos primeiros clubes a homenagear Ziraldo. "Hoje, o Brasil se despede de um ícone da literatura e da ilustração. Nos deixou neste sábado (6), Ziraldo, chargista, desenhista, jornalista e escritor. Em suas obras, alguns trabalhos envolveram o futebol e o nosso Timão. O Corinthians se solidariza com amigos, familiares e todos os fãs do artista. Eternamente dentro dos nossos corações", escreveu o time.

São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG também publicaram mensagens em reconhecimento ao legado do cartunista. "O São Paulo lamenta o falecimento do grande artista Ziraldo. Em 1989, Ziraldo criou esta versão do nosso mascote, o Santo Paulo. Desejamos força aos familiares e amigos neste momento, com a certeza de que sua arte estará para sempre na história brasileira", publicou o São Paulo em seu perfil oficial.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, aos 91 anos. Criador de personagens icônicos, entre eles o Menino Maluquinho, Ziraldo lançou em 2010 o livro ilustrado "Verdão, o Campeão do Século". Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento de dor e saudade", escreveu o Palmeiras.

"O Galo lamenta o falecimento do desenhista e escritor Ziraldo, neste sábado (6), aos 91 anos. O mineiro de Caratinga ficou conhecido por suas grandes obras, como o "Menino Maluquinho", pelas suas charges e pela criação d’O Pasquim. Nossos sinceros sentimentos a todos os amigos, familiares e fãs de Ziraldo neste momento de luto", diz publicação do Atlético-MG.

"O Cruzeiro lamenta o falecimento de Ziraldo, grande cartunista e criador do Menino Maluquinho. Mineiro de Caratinga, suas obras fizeram parte da formação de crianças e jovens de todo o país. O desenhista e escritor também era um apaixonado pelo futebol e em 1987 desenhou os mascotes dos times, dentre eles, a nossa Raposa. Seu legado é eterno! Descanse em paz", afirmou o Cruzeiro.

"Com grande pesar, o Esquadrão chora a partida do genial @ziraldooficial, hoje, aos 91 anos. O cartunista e escritor foi o autor do desenho do Super-Homem Mascote do Bahia em 1989. Nossa solidariedade a familiares e amigos do eterno criador do 'Menino Maluquinho'", publicou o Esporte Clube Bahia.