Parisienses se preparam para Jogos Olímpicos com treinos no Museu do Louvre

Paris | Reuters

Parisienses fazem uma espécie de aquecimento para a próxima edição dos Jogos Olímpicos com uma série de treinos dentro do Museu do Louvre. O projeto, que ocorrerá até o fim de maio, é parte de um programa para unir esportes e cultura, enquanto a capital francesa se prepara para sediar o megaevento esportivo.

Nesta quarta-feira (24), os participantes do dia fizeram quatro sessões de dez minutos de várias disciplinas. Chamada de "Corrida no Louvre", a movimentação ocorreu em quatro salas emblemáticas do museu mais visitado do mundo.

O projeto faz parte do programa "Olimpíada Cultural", desenvolvido pelos organizadores de Paris-2024.

Funcionários do Louvre e alunos do centro coreográfico de Creteil participam de uma aula de dança no museu, em Paris - Stephanie Lecocq/Reuters

No Cour Marly do museu, que apresenta esculturas francesas que adornavam o castelo do rei Luís 14 no século 17, os participantes fizeram uma aula de ioga.

Em seguida, tiveram a oportunidade de aprender "dancehall", uma dança jamaicana, em meio a estátuas que remontam ao reinado do antigo rei assírio Sargão 2º, no Cour Khorsabad.

Depois foi a vez da disco no Cour Caryatides, que apresenta o antigo salão de baile do rei Henrique 4º, do século 16.

Os treinos entre as obras de arte terminaram com um exercício cardiorrespiratório aos pés das paredes do castelo medieval do Louvre.

No total, haverá 16 dessas sessões com até 30 participantes, organizadas pelo coreógrafo francês Mehdi Kerkouche, das 8h às 9h, antes de o museu abrir para o público em geral, até 31 de maio.

O Museu do Louvre é o maior do mundo, atraindo cerca de 30 mil visitantes diariamente e quase 10 milhões por ano.

A tocha olímpica será levada pelos corredores do Louvre em 14 de julho, dia da queda da Bastilha. O museu sediará em seus espaços ao ar livre os eventos de ciclismo olímpico, em 3 e 4 de agosto, e fará parte do trajeto da maratona, em 10 e 11 de agosto.