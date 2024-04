Time de vôlei chega à Superliga com presidente em quadra

São Paulo

Sávio Beniz, médico apaixonado por voleibol, criou um projeto social visando promover o esporte na cidade de Goiânia, em outubro de 2019. Depois, montou um time adulto masculino, no qual garantiu vaga como líbero, e o inscreveu em torneios amadores da região.

Na última semana, a Associação Atlética Neurologia Ativa —batizada em homenagem à especialização do fundador— conseguiu sua classificação à Superliga, a elite nacional.

A vaga foi obtida com uma vitória sobre o Rede Cuca, de Fortaleza, nas semifinais da Superliga B, a segunda divisão. Segundo regulamento, os dois melhores times da competição são promovidos. A decisão, nesta quarta-feira (24), será contra o Goiás Vôlei.

Sávio Beniz celebra a vitória que valeu vaga na Superliga - Divulgação/Neurologia Ativa

A rápida ascensão, com uma transição do jogo amador para o modelo profissional, teve seus percalços. O que não mudou foi a dupla função de Sávio, hoje com 42 anos, jogador e gestor. Em ambas, foram necessários sacrifícios.

No início desta temporada, a equipe estava sem patrocínio e, por consequência, sem caixa. Foi quando o presidente interveio, vendendo bens próprios para levantar alguma verba e garantir o planejamento.

"Eu via no olhar do grupo a vontade de vencer. Então, fiz isso. E recebi meu prêmio, o acesso à elite", disse Sávio.

A Neurologia não lidou somente com problemas financeiros para alcançar a principal liga do Brasil. Precisou passar por derrotas frustrantes e mudanças sentidas no elenco.

O central Renan Levandoski, 31, ficou. Ele está no projeto desde o início da profissionalização, em 2022. Naquela temporada, ajudou a equipe a conquistar o título da Superliga C.

A celebração da Neurologia Ativa; ao centro, deitado, Renan Levandoski - Divulgação/ Neurologia Ativa

Já no ano seguinte, frustrou-se com um quarto lugar na Superliga B. Agora, está confiante no título: "Está todo o mundo focado em um objetivo só".

Levandoski é um atleta rodado, tendo atuado por clubes tradicionais do país, como São José (SP) e Blumenau (SC), e experimentado carreira internacional. Porém afirma nunca ter se sentindo tão alegre quanto hoje.

"Eu me identifico muito com a Neurologia, porque eu nunca vi um local tão focado no social. O time foi criado para isso. Nossa classificação para a Superliga será muito importante até para aumentar o projeto", declara.

A ação social do clube, chamada Corpo e Mente Ativa, atende mais de 520 crianças com idade entre 10 e 17 anos, inclusive deficientes físicos.

Para o presidente-jogador Sávio Beniz, debutar na elite nacional também pode ajudar financeiramente. "A gente não tem patrocinadores contribuindo diretamente para a associação. Então, esse holofote será importante para a Neurologia Ativa ser conhecida e encontrar parceiros", observou.