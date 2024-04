Real elimina o City nos pênaltis e encara o Bayern na semifinal da Champions

São Paulo

Estão definidas as semifinais da Champions League 2023/24. Nesta quarta-feira (17), o Real Madrid eliminou o Manchester City, nos pênaltis, enquanto o Bayern de Munique passou pelo Arsenal, encerrando os confrontos pelas quartas de final da competição.

Real e Bayern vão duelar, agora, na próxima fase, enquanto Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund fazem a outra semifinal.

Na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, os donos casa ganharam por 1 a 0, gol de Joshua Kimmich, no segundo tempo, aos 18 minutos. O placar mínimo foi suficiente já que as duas equipes empataram na ida por 2 a 2.

Rodrygo comemora seu gol pelo Real Madrid contra o Manchester City - Paulo Ellis/AFP

No Etihad Stadium, em Manchester, a equipe inglesa foi surpreendida pelo Real Madrid, que abriu o placar aos 12 minutos com o brasileiro Rodrygo, mas conseguiu buscar o empate ainda no tempo regulamentar, na etapa final, com Kevin De Bruyne, aos 31.

Como também houve um empate nos 90 minutos disputados na Espanha, por 3 a 3, a decisão se estendeu até a prorrogação e depois para os pênaltis, quando a equipe espanhola venceu por 4 a 3.

Foi o terceiro confronto consecutivo entre Real Madrid e Manchester City na Champions League.

Em 2021/22, pela fase semifinal, a festa foi espanhola. Depois de ter levado 4 a 3 no Ettihad Stadium, o time de Carlo Ancelotti saiu perdendo no Santiago Bernabéu, mas buscou uma virada por 3 a 1 e avançou para a final, na qual venceu o Liverpool.

Na temporada seguinte, o City deu o troco também nas semifinais. No primeiro confronto, na Espanha, as equipes empataram por 1 a 1. Em casa, os ingleses avançaram com uma goleada por 4 a 0. Depois da sonora vitória, a equipe de Guardiola conquistou o inédito troféu vencendo a Inter de Milão na decisão.

O vencedor deste confronto desta edição é considerado na Europa como o grande favorito a ficar com o troféu.

Kylian Mbappe celebra gol em partida contra o Barcelona - Franck Fifa - 16.abr.24/AFP

Na terça-feira (16), Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund foram os primeiros classificados para a próxima fase da competição. Na Espanha, a equipe francesa venceu por 4 a 1, com dois gols de Mbappé, e ficou com a vaga ao somar 6 a 4 no placar agregado —em casa, havia sido derrotada por 3 a 2.

O Dortmund foi outro que conseguiu uma virada no jogo de volta. Depois de perder na Espanha por 2 a 1, a equipe alemã ganhou em casa por 4 a 2.

Na próxima fase, alemães e franceses vão duelar na semifinal, com o primeiro jogo na Alemanha e o duelo de volta na França.

A final da Champions está marcada para o dia 1º de junho. O palco da decisão será o estádio de Wembley, em Londres.