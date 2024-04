Romário negocia patrocínio de bet enquanto relata CPI sobre apostas: 'Não tem problema'

Brasília

Relator da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Apostas Esportivas no Senado, o senador Romário (PL-RJ) negocia com empresas do setor um patrocínio para o América-RJ, clube carioca do qual é dirigente.

Ele afirma que não vê conflito de interesses entre os negócios do clube de futebol e o trabalho investigativo que envolve as chamadas bets.

"Se essa bet estiver na linha de que é uma dessas empresas que têm feito mal ao futebol brasileiro, tenha participação direta ou indireta em alguma dessas manipulações, vai pagar igual aos outros", disse o senador em entrevista à Folha.

O senador Romário (PL-RJ) foi escolhido relator da CPI das Apostas Esportivas - Pedro Ladeira/Folhapress

A comissão que investigará as empresas de apostas esportivas terá sua primeira sessão nesta quarta-feira (17). A expectativa é que o primeiro dirigente convidado para prestar esclarecimentos ao senadores seja o presidente do Botafogo, John Textor —que fez acusações, sem apresentar provas, de fraude em partida entre Palmeiras e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro de 2023.

Quais devem ser os primeiros passos da CPI? Eu já vi que na pauta tem a convocação de vários presidentes de clubes importantes.

A gente tem acompanhado o que vem acontecendo no futebol. Essas manipulações, esse jogo sujo, essa escrotidão. A gente tem que dar uma resposta à nossa sociedade. O Brasil tem que responsabilizar diretamente as pessoas pelo que está acontecendo.

Em 2016, eu fiz um relatório paralelo na CPI do Futebol com a real verdade do que acontecia, do que a gente descobriu. Só que o relator naquela época [senador Romero Jucá] entendeu diferente e ganhou. Mas eu mandei meu relatório até para o FBI, para a polícia da Suíça, para a Fifa, para o [Sérgio] Moro. Fiz tudo o que podia para algum órgão capacitado e competente olhar. Não aconteceu —mas, dessa vez, eu sou o relator.

O Congresso teve CPIs marcantes envolvendo futebol a partir dos anos 2000, mas todas viraram espaço de disputa política interna da CBF e nenhuma teve resultado efetivo. O que fazer para evitar essa situação?

Meu objetivo é definitivamente encontrar os reais culpados desse jogo sujo que existe no futebol. Essa manipulação, essa sacanagem que a gente tem ouvido e lido nos últimos dois, três anos. São senadores sérios [os membros da comissão]: [Jorge] Kajuru, [Eduardo] Girão, [Carlos] Portinho.

Se fosse para abrir uma CPI para não fazer uma coisa séria, um trabalho profissional, eu não me meteria. Eu estou me propondo a ser relator para, no final da CPI, o relatório ser aquilo que a gente descobrir. Que doa em A, B, C ou D.

A Câmara concluiu uma CPI sobre o mesmo tema sem votar o relatório final. Por que a investigação do Senado seria diferente?

Foi um fiasco [a CPI na Câmara]. Mesmo com a eleição de prefeitos e vereadores, eu acredito que a gente consegue terminar a CPI em 180 dias. E dar uma resposta definitiva para a sociedade entender quem são os culpados por esse jogo escroto que está acontecendo no nosso futebol.

Já há muita informação sobre as fraudes em apostas esportivas. Com o que se sabe, o senhor vê alguma conivência da CBF?

Eu não sei te responder, mas o que eu posso te dizer é que a gente já pediu vários tipos de documentação dessas entidades [Ministério Público de Goiás e CBF]. Vamos começar a analisar e tomar as ações que são cabíveis em uma CPI.

O nosso primeiro convidado a princípio será o John Textor [dono da SAF do Botafogo]. Se é verdade ou se é mentira que ele tem documentos [sobre fraudes na série A do Campeonato Brasileiro], vamos trazer o cara aqui para dizer. O cara não pode jogar uma conversa fora dessas para simplesmente fazer graça para o público.

O senhor foi presidente da CPI do Futebol em 2016, que não teve nenhum resultado efetivo. Escolheu ser relator por causa dessa frustração de oito anos atrás?

Eu entendi que ser um relator de uma CPI dessa grandeza teria mais importância para mim do que ser o presidente, já que eu tive a oportunidade de ser presidente e acabou não acontecendo nada. Mas, como relator, eu acredito que eu tenho muito mais probabilidade de ter força real, juridicamente falando, para mostrar o que a gente vai conseguir aqui nesses dias.

Qual a sua visão sobre a CBF e a relação com as empresas de apostas?

Eu tenho uma relação muito boa com o Ednaldo [Rodrigues, presidente da CBF]. Claro que ninguém é perfeito, ele tem seus defeitos, mas tem feito algumas coisas que são interessantes. Primeiro, ele arrancou um monte de rato que existia das administrações passadas. Agora, não é por que eu tenho uma relação boa com ele que a gente deixaria de chamá-lo aqui. Mas, no meu entendimento, ainda não é hora do Ednaldo vir.

As bets têm hoje um poder de influência sobre o futebol brasileiro, patrocinando os principais clubes.

O América está fechando um patrocínio.

Como o senhor vai investigar as Bets se o time que preside é patrocinado por uma delas?

Se essa Bet estiver na linha de que é uma dessas empresas que têm feito mal ao futebol brasileiro, tenha participação direta ou indireta em alguma dessas manipulações, vai pagar igual aos outros. Não tem problema em relação a isso.

Ainda não tem contrato, mas a gente está procurando e pode existir essa possibilidade. Mas, antecipadamente, já estou avisando que não tem impedimento. Isso é uma coisa à parte.

Se o dono da bet que vocês estão negociando tiver de ser convocado, o senhor não fará oposição?

Se tiver que vir aqui, vai vir, por bem ou por mal, na dor ou no amor.

As empresas de apostas esportivas têm muita influência, no próprio governo tem disputa para ver quem ficará responsável pela fiscalização desse setor, com o Centrão interessado no assunto. Como investigar as bets com um interesse político relevante nelas?

Eu acredito definitivamente que as pessoas que vão fazer parte da CPI estão, na maioria, interessadas em resolver, abrir a caixa-preta. Se essas bets, se todas ou uma delas, estiverem metidas nessa sacanagem, vão ter que pagar. Da minha parte, como relator, você pode ter certeza que daqui a 180 dias você vai encontrar um relatório sério, firme, de tudo que a gente investigou.