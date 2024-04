São Paulo

Presidente da nova CPI das Apostas Esportivas no Senado, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO) é garoto-propaganda de uma "bet" em um programa de entrevistas que tem numa emissora de TV.

O senador Jorge Kajuru, presidente da CPI das Apostas - Gabriela Biló/Folhapress

Ele faz merchandising para a BETesporte no intervalo do programa que apresenta, o Podk Liberados, da TV Meio, com sede no Piauí.

Em 6 de abril, ele e a senadora Leila Barros (PDT-DF) entrevistaram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Num dos intervalos do programa, Kajuru surge fazendo propaganda da empresa de apostas.

"A BETesporte esquenta o jogo. Na BETesporte, você encontra as melhores cotações para esquentar a partida e tornar tudo mais emocionante", diz ele no anúncio.

Procurado pelo Painel, Kajuru disse que fez a propaganda porque a empresa de apostas anuncia na emissora que abriga seu programa.

"Não é um patrocínio para mim, é para a TV", diz. O senador diz que começou a anunciar para a empresa há duas semanas e que fez uma pesquisa prévia para saber se era idônea.

"Puxei a capivara dela, é uma empresa séria, não tem denúncia, patrocina diversos times de futebol", diz.

Kajuru afirma que caso a empresa seja investigada, será convocada a se explicar. "Eu chamo na hora".

Ele também afirma que a partir de agora, por presidir a CPI, não fará mais propaganda pessoalmente desta bet ou de qualquer outra. A comissão foi instalada no Senado nesta quarta-feira (10).

A TV Meio tem retransmissoras em diversos estados e também tem programas veiculados em canais da internet.