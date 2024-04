São Paulo demite técnico Thiago Carpini

São Paulo

O técnico Thiago Carpini não resistiu à derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e foi demitido pela diretoria do São Paulo. Anunciado no início de janeiro como substituto de Dorival Junior, que foi para a seleção brasileira, Carpini comandou o São Paulo em apenas 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 50%.

"O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda", diz comunicado do clube nas redes sociais.

Thiago Carpini comanda o São Paulo durante partida contra o Talleres pela Copa Libertadores - Diego Lima - 4.abr.2024/AFP

Ainda segundo a nota, a diretoria passa a trabalhar na busca do novo técnico. A preferência dos dirigentes tricolores seria por um estrangeiro. O time disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Até que a chegada do novo profissional seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz.

"O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor", diz a nota, em referência à conquista do título contra o Palmeiras e a vitória sobre o Corinthians na Neoquímica Arena.

O técnico já vinha pressionado no cargo desde a eliminação para o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

No último jogo no Morumbi, pela estreia do torneio nacional em derrota contra o Fortaleza, a torcida criticou o treinador, com gritos de "burro" e pedidos por sua saída do cargo. Com as derrotas contra Fortaleza e Flamengo, o São Paulo acumulou duas derrotas seguidas pelas primeiras rodadas do Brasileiro pela primeira vez em 34 anos

No próximo compromisso, o São Paulo mede forças no domingo (21) contra o Atlético-GO pelo Brasileiro, fora de casa. Em seguida, viaja até Guayaquil, no Equador, pela Libertadores. Pelo torneio continental, acumula uma derrota (2 x 1 contra o Talleres-ARG) e uma vitória (2 x 0 contra o Cobresal-CHI).

Paulista de Valinhos, Carpini chegou ao clube do Morumbi após bons trabalhos à frente do Água Santa e do Juventude.

Pelo Água Santa, de Diadema, o treinador conseguiu resultados surpreendentes no primeiro semestre do ano passado. Na primeira fase do Campeonato Paulista, levou o time a uma pontuação igual à do São Paulo no Grupo B. Então, eliminou o próprio time do Morumbi nas quartas de final, nos pênaltis, e derrubou também nos pênaltis o Red Bull Bragantino.

Houve ainda mais uma zebra, a vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras no jogo de ida da decisão, em Barueri. Na partida de volta, porém, com muita reclamação pela não expulsão do atacante Dudu no primeiro tempo, a equipe de Diadema levou 4 a 0 no Allianz Parque e ficou com o vice-campeonato.

Na sequência, Carpini foi para o time gaúcho do Juventude para a disputa da série B do Brasileiro. Após seis rodadas, o time ocupava a penúltima colocação da segunda divisão nacional e vivia situação difícil. Acabou a competição em segundo lugar, classificado à elite.

Ex-jogador, Carpini construiu a maior parte de sua carreira de zagueiro e volante em times do interior de São Paulo e teve passagens também por Atlético-MG e Bahia. Como treinador, dirigiu Guarani, Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária antes de chegar ao Água Santa.