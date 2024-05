Atacante do América-MG ignora gesto de lesão de goleiro do Santos e marca; veja vídeo

São Paulo

O atacante Renato Marques, do América-MG, se tornou alvo de críticas em razão de um gol marcado contra o Santos em partida disputada nesta sexta-feira (24) pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o jogador tomou a bola do goleiro adversário, João Paulo, que sinalizou no momento que tinha sofrido uma lesão. Renato Marques ignorou o gesto e completou o gol, validado pelo árbitro por não ter havido falta.

O gol foi seguido de reclamações dos jogadores do Santos e um início de confusão. Os santistas consideraram que o atacante desprezou o "fair play" ao não interromper a jogada.

Na saída de campo no intervalo, Juninho, capitão do América-MG, reconheceu o erro. "Acho que erramos, quando a gente fala de 'fair play'. Espero que não seja nada grave com o João Paulo. Peço desculpas a ele e a equipe do Santos, ao Brasil e a todo o mundo."

Goleiro João Paulo é atendido depois de sofrer lesão em partida contra o América-MG - Santos FC no Twitter/Reprodução

Em postagem no Twitter, o Santos informou que o goleiro João Paulo "tem suspeita de lesão tendínea no tornozelo esquerdo e passará por exames".

A partida terminou com vitória do América-MG por 2 a 1.