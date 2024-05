Grêmio e Inter lançam campanha para atrair doações de empresas ao Sul

São Paulo

Grêmio e Internacional anunciaram uma campanha pela reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado por enchentes.

Com apoio institucional do governo estadual, os dois clubes lançaram nesta terça-feira (21) a ação "Jogando juntos pela reconstrução do RS", com o objetivo de estimular empresas e entidades a fazer doações a famílias mais afetadas e a setores essenciais para a retomada econômica do povo gaúcho.

A proposta dos dois clubes é ceder espaços em seus uniformes e outra contrapartidas de visibilidade para empresas que participarem da reconstrução do Rio Grande do Sul.

Existem quatro formas de contribuir: doações diretas para famílias; doações para pequenas e médias empresas; concessão de desconto, créditos e benefícios a pequenas e médias empresas; e contribuições financeiras para entidade homologadas.

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Alberto Guerra, presidente do Grêmio - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Os pacotes de visibilidade dos clubes incluem publicações em redes sociais, exposição de marcas em entrevistas coletivas, vídeos de agradecimento de jogadores e marcas nas camisas oficiais de jogos.

Grêmio e Internacional não participarão da gestão dos recursos, que serão destinados diretamente pelas empresas para iniciativas da sociedade civil, para entes públicos ou para o próprio ecossistema no qual as marcas estão inseridas.

A Cufa (Central Única das Favelas) está homologada para centralizar o recebimento de contribuições de empresas que queiram participar de ações, mas que não tenham uma destinação definida.

"Nossa briga é outra, nosso jogo agora é outro. A gente tem que salvar vidas", disse o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, durante o lançamento da campanha, no Centro Administrativo de Contingência do Governo do RS, com a presença do governador Eduardo Leite (PSDB).

"A nossa rivalidade é reconhecida mundialmente. E traduzir esse símbolo de uma rivalidade mundial em uma união de esforços em prol da construção do Rio Grande mostra a grandeza e também o tamanho do esforço que todos os colorados e gremistas terão de fazer juntos", acrescentou Alessandro Barcellos, presidente do Inter.

Grêmio e Inter convocaram todos os clubes do país a ajudar na campanha, cedendo espaços como braçadeiras dos capitães, faixas de campo, mobilizações nas redes sociais e engajamento de seus patrocinadores.

A campanha vinha sendo costurada pelas diretorias das duas equipes gaúchas havia duas semanas. No período, de acordo com os clubes, cerca de R$ 28 milhões já foram arrecadados em doações, com contribuições em dinheiro, produtos e serviços.

Gremistas e colorados estão unidos, ainda, para discutir o futuro do futebol gaúcho. Na sexta-feira (17), dirigentes dos clubes tiveram uma reunião com os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria Extraordinária da Presidência para Apoio à Reconstrução do RS, e Waldez Góes, do Desenvolvimento Regional, no qual o tema foi debatido.

Agora, as reivindicações serão encaminhadas para a FPF (Federação Gaúcha de Futebol) em um ofício que deverá ser remetido ao governo federal.

No último dia 15, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou a suspensão de duas rodadas do Campeonato Brasileiro devido à tragédia ambiental no Rio Grande do Sul.

A suspensão vale para a sétima rodada, que estava prevista para o último fim de semana, e a oitava rodada do certame, que seria disputada no próximo.

O período sem partidas coincide com a suspensão anunciada anteriormente para os jogos de Juventude, Internacional e Grêmio na competição, até o dia 27 de maio.

Após essa data, caso não ocorra nenhuma mudança, o campeonato voltará a ser disputado no dia 1º de junho, para quando está prevista a nona rodada.

Já em relação à Copa do Brasil, a CBF informa que a competição mata-mata vai continuar com a sua programação atual, com exceção aos jogos que envolvem equipes gaúchas. A competição tem partidas marcadas para esta semana.

Na semana retrasada, a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) já havia anunciado o adiamento de partidas do Grêmio na Copa Libertadores e do Inter na Copa Sul-Americana.