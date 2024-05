Elenco do Internacional retoma treinos no complexo esportivo da PUC-RS

São Paulo

Impedido de treinar no CT (Centro de Treinamento) do clube, que foi inundado pela água das fortes chuvas que atingiram Porto Alegre nos últimos dias, o elenco do Internacional retomou nesta terça-feira (14) os treinos no complexo esportivo da PUC-RS.



Enquanto tentam sensibilizar os demais clubes da série A do Campeonato Brasileiro por uma paralisação da competição diante da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul, as equipes gaúchas buscam soluções em caso de terem de voltar a jogar nas próximas semanas —a CBF adiou até o dia 27 de maio as partidas envolvendo as equipes do estado.

Vista aérea do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, inundado pela água das chuvas - Anselmo Cunha - 7.mai.2024/AFP

Segundo informações do UOL, o Grêmio negocia com o Red Bull Bragantino para mandar seus jogos no estádio do clube de Bragança Paulista.



Na segunda-feira (13), os clubes que formam a LFU (Liga Forte União) se posicionaram em conjunto favoravelmente à suspensão momentânea do Brasileiro.

Fazem parte do grupo 11 clubes da série A: Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude e Vasco.



Além dos clubes da LFU, Grêmio e Atlético-MG, que compõem a Libra, também já defenderam a paralisação do torneio. Flamengo, Palmeiras e São Paulo estariam entre os clubes contra a interrupção.