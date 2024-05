Especulado no futebol argentino, Di Maria é alvo de ameaças

Rosario | AFP

Um posto de combustíveis na cidade argentina de Rosário foi alvejado na noite de quarta-feira (29) e os autores deixaram uma nota ameaçadora dirigida a Ángel Di María, campeão do mundo pela Argentina e jogando atualmente pelo Benfica, de Portugal.

O ataque ocorre um dia após um mural dedicado ao jogador na cidade ter sido vandalizado.

Ambos os episódios ocorreram na esteira de rumores sobre um possível retorno de Di Maria ao Rosario Central, clube pelo qual ele estreou na primeira divisão.

Mural no clube El Torito com imagem de Di Maria - Luis Robayo/AFP

"A investigação sobre a pichação do mural foi incorporada à do ataque ocorrido na noite de quarta", disse nesta quinta-feira (30) à AFP Sebastián Carranza, porta-voz do Ministério Público Regional de Rosário, que está conduzindo ambas as investigações na cidade da província de Santa Fé (centro).

Na noite de quarta-feira, duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram de um posto de gasolina e dispararam quatro vezes contra o vidro blindado da loja do estabelecimento.

"Deixaram uma nota ameaçadora dirigida a Di Maria", confirmou Carranza.

Na noite de terça-feira (28), foi registrado o primeiro ataque, que teve como alvo a figura do jogador em um painel.

A polícia relatou que, após a partida do Rosario Central contra o uruguaio Peñarol, pela Copa Libertadores, um mural dedicado a Di Maria no clube El Torito, onde o atacante fez as categorias de base, foi vandalizado.

"Você ainda vai voltar???", escreveram os agressores sobre o mural que mostra o rosto de "Fideo", ídolo do El Torito.

O Ministério Público explicou que também foram encontradas notas com provocações dirigidas ao Rosario Central, que perdeu para o Peñarol.

Di Maria comemora gol do Benfica contra o Arouca - Pedro Nunes/Reuters

Fontes do caso disseram à AFP que aquilo que, a princípio, foi interpretado como provocações típicas do futebol adquiriu outra conotação após o ataque a tiros na noite de quarta-feira.

"No momento, não há nada que vincule, mas também nada que descarte, a relação entre um fato e o outro, por isso estão sendo investigados em conjunto", afirmou Carranza.

Em março, familiares de Di Maria foram ameaçados no bairro onde residem e, por esse fato, um jovem investigado por narcotráfico foi detido.

A principal hipótese desse caso é que o jovem utilizou a figura de Di Maria para causar "comoção pública".

Em 2023, uma loja da família de Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi, ambos oriundos de Rosário, como Di Maria, foi alvo de tiros.

Localizada 310 km ao norte de Buenos Aires, Rosário registra uma forte onda de violência devido à ação de organizações de narcotraficantes.