Ex-assessor de Haddad confirma ter recebido denúncia de propina contra deputado, mas sem provas

Brasília

Ex-assessor especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur afirmou à CPI das Apostas Esportivas do Senado nesta terça-feira (2) que um presidente de associação de jogos relatou receber pedidos de propina do deputado Felipe Carreras (PSB-PE).

A denúncia teria sido feita pelo presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias, Wesley Cardia, no segundo semestre de 2023.

Manssur disse, porém, que Cardia nunca apresentou provas do pedido de propina. O ex-assessor também afirmou que o empresário estava "sob efeito de medicamentos" e que seu relato é duvidoso.

José Francisco Manssur foi assessor especial do Ministério da Fazenda, com foco na regulamentação das apostas esportivas - Roque de Sá/Agência Senado

"A pessoa que estava em minha frente reiterou que estava tomando muitos remédios. Não falou horário, local, onde e como isso teria acontecido [...]. Não digo aqui que ele disse mentira ou verdade", disse Manssur na CPI das Apostas Esportivas.

"Considero sim a testemunha, o que ele relatou aquele dia, passível de dúvida", afirmou.

A Folha procurou Wesley Cardia, mas ele não respondeu os questionamentos. A assessoria de Carreras não se pronunciou até a publicação desta reportagem.

O caso do suposto pedido de propina foi revelado pela revista Veja em setembro do ano passado. A reportagem dizia que Carreras teria pedido R$ 35 milhões em propina de Cardia em troca de ajuda e proteção na CPI das Apostas Esportivas da Câmara.

Carreras era relator da investigação.

Manssur disse aos senadores que realmente foi procurado por Cardia. "Eu disse para não pagar absolutamente nada a ninguém. Disse: ‘Procure as autoridades e relate a elas’", afirmou.

O presidente da associação de jogos estava inquieto, segundo Manssur, e havia tomado remédios para tentar se acalmar. O pedido da propina teria sido feito naquele mesmo dia. O ex-assessor disse que o encontro ocorreu em agosto ou setembro de 2023.

Manssur conta que repassou o caso à Ouvidoria e ao gabinete do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"É importante que se diga: em nenhum momento o deputado disse nada a mim. Foi relatado por esse cidadão que havia recebido esse tipo de coação por parte do deputado. Nunca soube pelo deputado nem nada que não fosse a palavra do Wesley Cardia", afirmou Manssur.

Felipe Carreras era líder do PSB na Câmara em 2023. Suas pautas principais são relacionadas ao setor de eventos e de jogos de azar.

Ele foi relator do projeto de lei que legaliza jogos de azar no país, como cassinos e jogo do bicho. Foi também um requerimento dele que abriu a CPI das Apostas Esportivas na Câmara.

A permanência de Carreras na relatoria da CPI foi questionada em dois momentos. Em agosto do último ano, parlamentares pediram a saída do relator após a Folha revelar que a empresa de Carreras era patrocinada por sites de apostas alvos da investigação.

A publicação da reportagem da revista Veja sobre o suposto pedido de propina, em setembro, enfraqueceu ainda mais Carreras à frente da CPI das Apostas Esportivas.

A comissão parlamentar de inquérito finalizou os trabalhos sem votar o relatório de Carreras. Não houve indiciamentos.