Família de Schumacher recebe indenização por 'entrevista' criada por IA

Reuters

A família de Michael Schumacher assegurou uma compensação de 200 mil euros (R$ 1,1 milhão) dos editores de uma revista alemã que publicou uma "entrevista" gerada por inteligência artificial com o heptacampeão mundial de Fórmula 1.

Uma porta-voz da família confirmou na quarta-feira (22) uma decisão do Tribunal do Trabalho de Munique e um acordo com o grupo de mídia Funke, editor da revista Die Aktuelle, sem fazer mais comentários.

O editor da revista foi demitido no ano passado e o grupo Funke fez um pedido de desculpas à família do ex-piloto.

Capa da revista alemã Die Aktual ao publicar "entrevista" com Michael Schumacher gerada por inteligência artificial, em 15 de abril de 2023 - Reprodução

Schumacher, agora com 55 anos, não é visto em público desde que sofreu uma grave lesão cerebral em um acidente de esqui durante férias em família nos Alpes franceses, em dezembro de 2013.

A família mantém estrita privacidade sobre a condição do ex-piloto, com acesso limitado às pessoas mais próximas a ele.

A Die Aktuelle publicou uma capa em abril de 2023 com uma foto de Schumacher sorridente e a manchete prometendo "Michael Schumacher, a primeira entrevista".

O subtítulo acrescentou que a matéria "soava enganosamente real" e, no decorrer do texto, a revista admitia que as "citações" atribuídas ao alemão foram geradas por inteligência artificial.