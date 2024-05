Mundo do futebol e políticos lamentam morte do jornalista Antero Greco

São Paulo

Clubes de futebol, jornalistas e políticos lamentaram nas redes sociais a morte do jornalista esportivo Antero Greco. Conhecido pelo estilo irreverente na apresentação do SportsCenter ao lado de Paulo Soares na ESPN, sem abrir mão do rigor com a informação, Antero Greco morreu nesta quinta-feira (16), em São Paulo, em decorrência de complicações de um tumor cerebral.

O Palmeiras, clube que Antero nunca escondeu que era torcedor, e o rival Corinthians, foram alguns dos que publicaram mensagens lamentando a partida do experiente jornalista do bairro do Bom Retiro, na capital paulista.

O jornalista Antero Greco na bancada do SportsCenter, da ESPN - Reprodução

"Profissional exemplar e palestrino de coração, Antero deixa um legado de amor ao futebol e à vida que perdurará para sempre em nossos corações. Prestamos condolências aos familiares, amigos e fãs do esporte neste momento de tristeza e saudade", escreveu o Palmeiras em postagem feita no X (antigo Twitter).

O Corinthians destacou que o jornalista passou por alguns dos principais veículos nacionais, como Band e ESPN, "tornando-se referência no jornalismo esportivo."

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do grande jornalista Antero Greco, que inspirou e encantou fãs de esporte por todo o Brasil. Desejamos muita força aos fãs e familiares neste momento triste. Descanse em paz, Antero!", publicou o rubro-negro.

Jornalistas esportivos que trabalharam com Antero ao longo de sua carreira de 50 anos também prestaram sua homenagem.

"Gratidão à vida por ter me dado a honra de ter trabalhado numa mesma redação que Antero Greco. Obrigada, Anterito!", publicou Gabriela Moreira, que trabalhou por anos na ESPN antes de migrar para o Sportv.

"Referência. Textos lindos e palavras fáceis na TV. Aprendemos muito com Antero Greco. Descanse em paz", escreveu André Hernan, do UOL.

"O jornalismo esportivo e o Brasil se despedem do Antero Greco, um dos seus maiores nomes. O grande jornalista marcou a televisão com Paulo Soares, o Amigão, à frente do SportsCenter, da ESPN, além passar pelo Estadão, do qual foi editor. Uma trajetória profissional brilhante, e sempre um defensor da democracia", postou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP).

"Lamentamos a morte do jornalista Antero Greco que fez da crônica esportiva, palco para debates políticos e sociais sempre de forma progressista e corajosa tratando com leveza os temas mais sérios. Solidariedade aos amigos e família", publicou o deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP).