Nigeriano brilha, Atalanta derruba invencibilidade do Leverkusen e conquista Liga Europa

Seis décadas depois de conquistar o primeiro e até então único título de sua história, a Atalanta deu fim ao incômodo jejum nesta quarta-feira (22), ao superar o Bayer Leverkusen e ganhar a Liga Europa.

Na decisão disputada em Dublin, na Irlanda, a equipe italiana desbancou o favoritismo do atual campeão alemão e venceu por 3 a 0, com três gols do nigeriano Ademola Lookman —dois na primeira etapa, aos 12 e aos 26 minutos, e um no segundo tempo, aos 30.

Embora tenha chegado à final com resultados expressivos, como eliminar o Liverpool nas quartas de final e o Olympique, na semifinal, o time de Bergamo era considerado azarão na disputa com os alemães.

Jogadores da Atalanta comemoram gol marcado por Ademola Lookman - Molly Darlington/Reuters

Além de disputar uma final de um torneio europeu pela primeira vez, o único troféu expressivo da história da Atalanta havia sido registrado na década de 60, quando venceu a Copa da Itália, na temporada 1962-63.

Do outro lado, o Leverkusen buscava o bicampeonato continental. Campeão em 1987-88, quando a competição ainda era chamada de Copa da Uefa, o clube vinha embalado pela inédita conquista da Bundesliga, com uma campanha invicta, de 28 vitórias e seis empates.

Considerando toda a temporada do elenco dirigido pelo espanhol Xabi Alonso, a invencibilidade era de 51 jogos, a terceira maior da história do futebol europeu, somente atrás do Celtic (62 jogos de 1915 a 1917) e do Saint-Gilloise (60 jogos entre 1933 e 1935).

Tudo isso acabou superado pela postura dos italianos, que passaram os primeiros 30 minutos da decisão com uma marcação sob pressão, no campo de ataque. Além de impedir o avanço dos alemães, a tática serviu para criar boas oportunidades de gols, bem aproveitadas por Lookman, aos 12 e aos 26.

O faro apurado do nigeriano ajudou a Atalanta a construir uma boa vantagem para voltar para o segundo tempo com a possibilidade de administrar o jogo e só buscar o ataque em situações seguras. Deu certo, e o próprio atacante nigeriano conseguiu marcar mais um para fechar a conta, aos 30, confirmando o título para o clube de Bergamo.