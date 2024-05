Palmeiras encaminha venda de Estevão ao Chelsea por 60 milhões de euros

São Paulo

Com apenas 16 jogos pelo time profissional do Palmeiras, o jovem atacante Estevão, de apenas 17 anos, está prestes a se tornar uma das maiores vendas do futebol brasileiro.

As tratativas junto ao Chelsea estão bem encaminhadas para que o jovem se transfira para a Inglaterra em meados de 2025, quando completa 18 anos.

O clube, que detém 70% dos direitos econômicos do jogador —os outros 30% pertencem aos seus representantes—, negocia para que o atacante, que faz aniversário em abril, siga no time até o Mundial de Clubes da Fifa (Federação Internacional de Futebol), previsto para acontecer entre junho e julho do ano que vem.

Estevão comemora primeiro gol com a camisa do Palmeiras contra o Liverpool-URU, na Copa Libertadores - Nelson Almeida - 11.abr.2024/AFP

Segundo pessoas familiarizadas com as negociações, o valor da transação estaria em torno de 60 milhões de euros (R$ 334,7 milhões). Se o montante for confirmado, Estevão se tornará a quarto maior negociação envolvendo um jogador brasileiro.

Ele ficaria atrás apenas de Neymar, vendido pelo Santos para o Barcelona por 88,4 milhões de euros (R$ 493,2 milhões); Vitor Roque, negociado pelo Athletico-PR também para o time catalão por 74 milhões de euros (R$ 412,8 milhões); e Endrick, vendido pelo Palmeiras para o Real Madrid em um negócio que pode chegar aos 72 milhões de euros (R$ 401,7 milhões).

A mais nova joia da base palmeirense é tratada dentro do clube como uma promessa com potencial de se tornar um dos grandes nomes do futebol mundial nos próximos anos.

O treinador Abel Ferreira já declarou que Estevão "é diferente de tudo o que eu já vi. É um garoto que defende, ataca, se mostra para o jogo", derreteu-se o luso, após o ponta-direita marcar o gol da vitória do Palmeiras contra o Botafogo-SP pela terceira fase da Copa do Brasil.

O jovem canhoto natural de Franca, no interior de São Paulo, iniciou a trajetória no futebol nas categorias de base do Cruzeiro, onde chegou a receber o apelido de "Messinho". Com 10 anos, ele já havia assinado seu primeiro contrato de patrocínio com a Nike.

Após algumas divergências entre a família do jogador e os dirigentes do clube mineiro, em 2021, Estevão chegou ao Palmeiras.

Na base do alviverde, o jogador enfileirou conquistas, como o Campeonato Paulista, o Brasileiro e a Copa do Brasil sub-17, passando a ser convocado para a seleção brasileira. Também fez parte do elenco verde bicampeão da Copa São Paulo de juniores, em 2022 e 2023.

Antes mesmo de entrar em campo pelo time profissional, Estevão já estava no radar de grandes clubes estrangeiros —o Palmeiras recusou uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 222,7 milhões) do PSG (Paris Saint-Germain), no fim de 2022.

O primeiro contrato profissional foi assinado em abril de 2023, logo após o jogador completar 16 anos, com prazo de três anos e multa rescisória de 45 milhões de euros (R$ 250,5 milhões).

A estreia entre os profissionais foi na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo que assegurou o 12º título do nacional do time.

O primeiro gol foi na Copa Libertadores, contra o Liverpool-URU, em abril, quando Estevão se tornou o terceiro jogador mais jovem a marcar com a camisa do Palmeiras –atrás apenas de Endrick e Heitor, que atuou pelo time no início do século passado.

"Se Deus quiser, agora tem muito mais pela frente", declarou o jogador após a partida.

Em 2024, foram até aqui 15 partidas com o elenco principal, além de cinco na Copa São Paulo, com sete gols marcados e três assistências.