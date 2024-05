Campeã italiana, Inter muda de dono por causa de dívida

Financial Times

Bola de Ouro, conheça a era de ouro do crédito privado.

O clube de futebol Inter de Milão se tornou nesta semana propriedade da Oaktree Capital Management, uma especialista em dívida sediada em Los Angeles que gerencia quase US$ 200 bilhões (R$ 1,03 trilhão) e é de propriedade da Brookfield.

Em 2021, a Oaktree emprestou € 275 milhões (R$ 1,5 bilhão) ao então proprietário majoritário da Inter de Milão, o varejista chinês Suning, para ajudar a enfrentar a tempestade da pandemia. O bom desempenho do clube em campo não foi suficiente para melhorar sua situação financeira.

Com uma taxa de juros de 12%, o saldo do empréstimo aumentou para € 400 milhões (R$ 2,2 bilhões). Quando a Suning não pôde pagar ou refinanciar o empréstimo, a Oaktree entrou para as grandes ligas.

Jogadores da Inter de Milão comemoram 20º título do Campeonato Italiano - Marco Bertorello - 19.mai.2024/AFP

A presença de investidores financeiros de grande porte, de Wall Street a fundos soberanos de dívida, não é mais novidade nos esportes profissionais. Mas, em vez de apenas fundos de private equity, os fundos de dívida privada estão se proliferando e oferecendo empréstimos caros para franquias esportivas que podem não ser constantemente geradoras de caixa.

A Ares Management, concorrente da Oaktree sediada na Califórnia, tem, por exemplo, um fundo dedicado de dívida e capital próprio para esportes de US$ 3,7 bilhões (R$ 19 bilhões). Em uma era de taxas de juros elevadas, espere que mais fundos como a Oaktree se tornem inadvertidamente proprietários, deixando uma perspectiva incerta para o produto em campo.

Nas ligas esportivas dos EUA, as franquias eram tipicamente de propriedade de famílias e passavam de geração em geração. Eventualmente, os "mestres do universo" chegaram com suas fortunas pessoais. Mas as ligas historicamente forçavam os proprietários das equipes a serem conservadores com o capital de dívida, para que obrigações fixas não prejudicassem uma franquia e ameaçassem sua estabilidade e competitividade.

Com os valores das franquias disparando, as ligas estão se tornando mais flexíveis em relação às restrições de estrutura de capital. Recorrer à dívida privada poderia permitir que avaliações teóricas elevadas se materializassem em negócios. Isso vem com riscos.

O Minnesota Timberwolves, da NBA (National Basketball Association), está no meio de uma venda na qual surgiu uma questão sobre o quanto um potencial empréstimo do Carlyle Group aos compradores em potencial acabaria limitando as decisões esportivas.

A Oaktree em si é uma das pioneiras em investimentos em dívida em dificuldades, com uma série de triunfos espetaculares. Ainda assim, com os retornos da dívida privada agora se aproximando dos dois dígitos, as empresas estão em grande parte felizes em cortar esses cupons suculentos e relaxar nas arquibancadas.

Uma pessoa próxima à Oaktree disse ao Financial Times que, ao assumir a Inter de Milão, estava protegendo o investimento de seus sócios. Em um comunicado à imprensa, a empresa também reconheceu a "comunidade, história e legado" do clube.

A Oaktree pode ser uma proprietária de futebol de longo prazo? Grandes lucros podem coexistir com a busca por troféus? A pergunta mais urgente para os fãs de futebol é quanto de dívida o próprio fundo desejará colocar na equipe agora que seu balanço foi limpo.