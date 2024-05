'Um dos dias mais tristes do jornalismo esportivo': comunicadores e clubes lamentam morte de Silvio Luiz

São Paulo

Narradores, apresentadores e jornalistas publicaram mensagens nas redes sociais lamentando a morte de Silvio Luiz.

Eternizado por alguns dos bordões mais marcantes da TV brasileira, Silvio Luiz morreu nesta quinta-feira (16) em decorrência de falência de múltiplos órgãos. Ele estava internado no Hospital Oswaldo Cruz desde o dia 8 de maio.

Narrador Silvio Luiz - Divulgação

Foram mais de 50 anos dedicados à cobertura esportiva no país, uma paixão que ele exerceu até os últimos dias de sua vida —o narrador se sentiu mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Santos, no Allianz Parque, quando foi internado pela primeira vez, no dia 7 de abril.

"No paaaaaaaaau! Pelas barbas do profeta. Pelo amor dos meus filhinhos. Essstá valendo! Comecei a ver jogos na TV, nos anos 1980, não exatamente por causa de um time, mas para me divertir com Silvio Luiz. Se tinha jogo narrado por ele, de qualquer time, eu assistia —para o desespero da minha mãe. Era um vício que assustava minha família —e virou profissão", escreveu o apresentador André Rizek, do Sportv.

"E num dos dias mais tristes da história do jornalismo esportivo, chega também a notícia da perda de Silvio Luiz, que com sua linguagem única marcou de maneira sem igual as transmissões esportivas na TV. Costumo dizer que ele, Galvão Bueno e Luciano do Valle formam e sempre formarão a Santíssima Trindade da narração esportiva na TV. Que dia devastador", publicou o narrador Everaldo Marques, dos canais Globo, em postagem no X (antigo Twitter), em referências às mortes ocorridas horas antes do jornalista jornalista Antero Greco e do radialista Apolinho.

"Antero Greco, Apolinho e Silvio Luiz: as 12 horas mais devastadoras da história da crônica esportiva brasileira!", publicou o apresentador Milton Neves, que chegou a protagonizar uma situação polêmica com Silvio Luiz —o apresentador teria se ressentido pelo fato de o narrador não ter tirado o chapéu para ele em um quadro do programa Raul Gil, em 2002.

"Hoje tivemos mais duas grandes perdas do jornalismo esportivo, Antero Greco aos 69 anos, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil, e Silvio Luiz, aos 89 anos, ícone do jornalismo esportivo com sua voz inconfundível e seus bordões inigualáveis. Ficará a saudade e as grandes memórias", escreveu o ex-jogador e senador Romário (PL-RJ).

"Os amigos, companheiros, colegas de trabalho, além de toda a diretoria do Sistema Brasileiro de Televisão, expressam profundo sentimento de saudade por Silvio, que deixou as melhores impressões em suas passagens pela casa", disse em nota o SBT, canal em que o narrador trabalhou pela primeira vez em 1986, quando encabeçou a equipe de transmissão da Copa do Mundo do México, e em 1996, para a transmissão das Olimpíadas de Atlanta, dividindo a narração com Osmar de Oliveira, Teo José e Nivaldo Prieto.

São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras também prestaram suas homenagens ao histórico narrador do futebol brasileiro.