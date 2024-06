Celeste Arantes, mãe de Pelé, morre aos 101 anos

São Paulo

Celeste Arantes, mãe de Pelé, morreu nesta sexta-feira (21) aos 101 anos, em Santos. Ela estava internada em um hospital na Baixada Santista há cerca de uma semana, mas a causa da morte não foi informada.

Edinho, neto de Celeste e ex-goleiro do Santos, fez uma publicação nas redes sociais se despedindo da avó.

Assim como Pelé, que faleceu em dezembro de 2022, Celeste nasceu na cidade mineira de Três Corações, em 1923.

Aos 16 anos, casou-se com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, pai de Pelé, que faleceu em 1996.

Pelé, sua mãe, Celeste, e o pai, Dondinho - Acervo UH/Folhapress

Além de Pelé, Celeste e Dondinho tiveram outros dois filhos, Jair —que morreu em 2020— e Maria Lúcia, que vivia com a mãe em Santos.

Quando ela completou 100 anos, no dia 20 de novembro, data de abertura da Copa do Qatar, o Rei do futebol fez uma publicação em suas redes sociais homenageando a mãe.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu Pelé na ocasião.