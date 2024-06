Champs Elysées ganha megaloja olímpica às vésperas dos Jogos

Paris

Faltando menos de 30 dias para o inícios dos Jogos Olímpicos, cuja cerimônia de abertura acontecerá em 26 de julho, Paris acaba de ganhar sua maior megastore relacionada ao evento, ou, como dizem, a maior boutique.

Bem no início da Champs Elysées, o espaço com cerca de 1.000 m² foi inaugurado com uma pequena fila nesta quinta (27). E, com o tamanho da loja, a aglomeração durou apenas o tempo da abertura oficial. O espaço bem na frente do Grand Palais —centro de exposições clássico que, nos Jogos, vai abrigar as provas de esgrima e taekwondo— vai ficar em funcionamento até 15 de setembro, uma semana após o encerramento da Paralimpíada.

Perto dali também está a Place de la Concorde, com uma arena em plena montagem para abrigar os chamados esportes urbanos (basquete 3x3, skate, breaking e ciclismo BMX).

Paris inaugura mega loja com produtos dos Jogos Olímpicos de 2024 - BERTRAND GUAY/AFP

Dentro da loja, uma torre Eiffel em azul, com cerca de 2 m de altura, era a preferida para a selfie e certamente causaria inveja ao restaurante Paris 6.

Para quem adora as quinquilharias olímpicas, a megastore é um prato cheio, principalmente se o bolso também estiver cheio. São bonés, boinas, chapéus, agasalhos, pins, pôsteres, canecas, brinquedos, mascotes em pelúcia, garrafas d’água e uma bela diversidade de camisetas, nenhuma por menos de 25 euros (cerca de R$ 147).

Uma parede inteira é dedicada a peças do uniforme oficial da França, com produtos da marca Le Coq Sportif. Um belo agasalho branco, com listras em azul de um lado e vermelho do outro e o símbolo olímpico no peito sai por 140 euros (R$ 824).

Loja de roupas com temática de Paris 2024 - Bertrand Guay/AFP

Além das camisetas olímpicas mais tradicionais, um espaço trazia opções para cada uma das modalidades olímpicas, incluindo rúgbi 7, breaking, tênis de mesa e tiro esportivo. Um casal de turistas estava eufórico após encontrar a t-shirt do polo aquático.

Um dos produtos mais caros era um quadro com 50 pins com as imagens dos pictogramas que fazem referência aos diferentes esportes. Custava 420 euros (aproximadamente R$ 2.473).

Os belos pôsteres, cheio de referências, podem ser encontrados em duas versões (olímpico e paralímpico), por 29 euros. Mas quem estiver de passagem e com poucos euros no bolso, é sempre indicado comprar o bom e velho imã de geladeira, por 6 euros. Mais barato que isso só um adesivo e pulseiras de silicone, por 5 euros —-mas dá para investir em um croissant com café, ali perto, com esse valor.