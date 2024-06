FE anuncia São Paulo como sede da abertura da próxima temporada

São Paulo

A Fórmula E voltará ao Brasil mais uma vez neste ano, mas agora para a abertura da temporada 2024/25 do mundial de carros elétricos. A organização do campeonato divulgou o calendário para o 11ª edição do campeonato e indicou a cidade de São Paulo como palco da abertura, marcada para 7 de dezembro.

A corrida em solo brasileira será a única da próxima temporada que será disputada ainda neste ano. Serão ao todo 17 etapas, o maior número na história da categoria. Alguns países, contudo, recebem duas etapas no mesmo fim de semana.

Pilotos da Fórmula E durante a etapa de São Paulo da categoria, no Sambódromo do Anhembi - 16.mar.2024/LAT

A exemplo do que ocorreu nos últimos dois anos, o circuito de rua em torno do Sambódromo do Anhembi receberá a única corrida prevista para a América do Sul.

Depois do Brasil, a etapa seguinte será no México, em 11 de janeiro. A ordem das etapas respeita o objetivo da FE de reduzir os deslocamentos ao redor do mundo. Por isso, a categoria busca regionalizar as disputas o máximo possível.

"Com 17 corridas ao longo da temporada e nosso carro mais avançado estreando nas pistas, nós estamos oferecendo aos nossos fãs um esporte de ponta que não poderíamos ter imaginado quando fundamos o campeonato há pouco mais de dez anos", afirmou Alberto Longo, cofundador e diretor da FE.

O novo carro da categoria, batizado de GEN3 EVO, será testado pela primeira vez na pré-temporada marcada para Valência, na Espanha. De acordo com a organização, o modelo é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 1,82 segundos, 36% mais rápido do que os carros atuais.

Na curta trajetória do Mundial, o Brasil será apenas o quarto país a sediar uma corrida de abertura. China, Arábia Saudita e México também tiveram provas inaugurais.

Calendário FE 2024/25

Etapa 1 – Brasil, São Paulo – 7 de dezembro (2024)

Etapa 2 – México, Cidade do México – 11 de janeiro (2025)

Etapa 3 e 4 – Reino da Arábia Saudita, Diriyah – 14 e 15 de fevereiro (2025)

Etapa 5 – A confirmar – 8 de março (2025)

Etapa 6 – Estados Unidos da América, Miami – 12 de abril (2025)

Etapa 7 e 8 – Principado de Mônaco, Mônaco – 3 e 4 de maio (2025)

Etapa 9 e 10 – Japão, Tóquio – 17 e 18 de maio (2025)

Etapa 11 e 12 – China, Xangai – 31 de Maio e 1º de junho (2025)

Etapa 13 – Indonésia, Jakarta – 21 de junho (2025)

Etapa 14 e 15 – Alemanha, Berlim – 12 e 13 de julho (2025)

Etapa 16 e 17 – Reino Unido, Londres – 26 e 27 de julho (2025)