Italo vence final brasileira e leva etapa de Saquarema do Mundial de surfe

São Paulo

Foi brasileira a final masculina da etapa de Saquarema do Mundial de surfe. Italo Ferreira teve o melhor desempenho, na tarde de sexta-feira (28), bateu Yago Dora e levantou o troféu da competição, resultado importantíssimo na corrida pelo título da temporada.

Italo chegou aos 34.045 pontos e assumiu a quarta colocação no ranking. Falta apenas uma etapa na fase de classificação –em Fiji, em agosto–, e os cinco primeiros vão à etapa que vale o título mundial, em San Clemente, nos Estados Unidos, em setembro.

Italo Ferreira deixa o mar após um de seus triunfos em Saquarema - Thiago Diz/World Surf League

Yago também ganhou terreno na tabela, assumindo a sexta posição, com 31.635 pontos. Outro que está na briga para ir à decisão é Gabriel Medina, que caiu nas quartas de final e Saquarema, diante do norte-americano Griffin Colapinto, e está em oitavo, com 28.980.

Na disputa feminina, a brasileira Tatiana Weston-Webb está em sétimo lugar e ainda tem chance de avançar à final. Na etapa fluminense do circuito, ela caiu nas semifinais, superada pela norte-americana Sawyer Lindblad –que perderia a decisão para a compatriota Caitlin Simmers.

O campeonato em Saquarema terminou com festa brasileira. Ferreira e Dora, que tinham feito ótimas baterias para chegar ao duelo derradeiro, cometeram erros e não se apresentaram em seu maior nível.

Errou menos o potiguar, que fez 13,67 (7 + 6,67) a 10,6 (5,67 + 4,93) e venceu pela primeira vez no Brasil uma etapa da elite do surfe. Ele tem no currículo um título mundial, em 2019, e uma medalha de ouro olímpica, obtida em 2021, em Tóquio, mas se emocionou.

"Foi um evento muito especial. Na praia, fora da praia, na água. Vai ser uma das minhas melhores emoções", afirmou, soltando lágrimas. "Estou muito feliz. Queria muito vencer este campeonato. Treinei muito, eu e minha família a gente orou. E só Deus, tá ligado?"