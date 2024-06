PSV obtém marcas históricas com ajuda de brasileiros

Santos

"Hoe groot (s) is jouw favoriet?"

A frase em holandês ("Quão grande é o seu jogador favorito?") é acompanhada de fotos em tamanho real de Romário, Ronaldo e Gomes, logo na entrada do museu do PSV, no Philips Stadion, em Eindhoven.

As imagens entregam a dimensão do legado brasileiro na história do clube. O espaço tem menções também a atletas como Vampeta, Alex, Marcelo Ramos e Cássio, embora claramente haja maior destaque mesmo para Romário, autor de 129 gols pelo time entre 1988 e 1993.

Agora, a equipe tem novos nomes históricos ligados ao Brasil. O zagueiro André Ramalho e o lateral esquerdo Mauro Júnior foram peças relevantes da equipe que conquistou o Campeonato Holandês deste ano.

Na recém-concluída temporada do futebol europeu, se não teve o cartaz do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões, ou o do Manchester City, primeiro tetracampeão inglês, o PSV obteve marcas importantes na campanha de seu 25º título da liga nacional.

André Ramalho celebra gol contra o Heracles; zagueiro brasileiro atuou em 46 partidas do PSV na temporada e foi peça importante - Olaf Kraak - 4.nov.23/AFP

A pontuação, 91, foi a maior da história do campeonato. O PSV teve 29 vitórias, empatou quatro partidas e perdeu apenas uma vez, em duelo com o NEC, na 27ª rodada, quando a conquista já estava muito bem encaminhada.

"Não foi da noite para o dia. Nada é tão simples quanto as pessoas pensam. Acho que tudo passa muito pela vinda do Peter Bosz", disse Ramalho, à Folha, referindo-se ao treinador da formação de Eindhoven.

Bosz, 60, chegou do Lyon após passagens pouco marcantes por Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. Não ajudava o fato de ele substituir Ruud van Nistelrooy, que havia realizado um bom trabalho.

Amante do esquema 4-3-3 e de um jogo mais ofensivo, Peter rapidamente começou a acumular recordes. Foram 17 vitórias consecutivas até o primeiro tropeço, na 18ª rodada, um empate contra o Utrecht, sequência que não era vista na Holanda desde a temporada 1987/88.

"Ele deixou toda a teoria fácil com vídeos. Cada um sabia exatamente como realizar funções já no começo dos treinamentos. Curiosamente, os jornais daqui ainda diziam em dezembro: o PSV não foi testado", recordou Ramalho.

O time se acostumou a fazer gols em profusão. Balançou a rede 111 vezes em 34 partidas, média de 3,26 tento por jogo, marca inferior apenas à do Ajax de 2018/19, que marcou em 119 ocasiões. O PSV ainda teve o maior saldo de todos os tempos, 90, igualando a estatística do Ajax de 1997/98.

A campanha é comparável à do Ajax de 1971/72, que tinha Johan Cruyff como seu grande nome e registrou 30 vitórias, três empates e uma derrota para conquistar 63 pontos. No sistema atual de pontuação, teria somado 93, contra 91 do PSV de 2023/24.

De qualquer maneira, o clube de Eindhoven obteve números históricos. "Quando a engrenagem começou a funcionar, falávamos entre nós de ser um time referência. Hoje, o PSV da temporada 2023/24 carrega grandes marcas", afirmou Ramalho.

O lateral Mauro Júnior tem uma longa história no PSV - Kenzo Tribouillard - 12.dez.23/AFP

O PSV também quebrou o próprio recorde de jogos sem sofrer gols em uma temporada: 18, superando os 17 da temporada 2007/08. A boa defesa também foi importante para que o time voltasse a levar a liga nacional após seis anos.

É parte disso o beque André Ramalho, que saiu jovem do Brasil, tornou-se ídolo do Red Bull Salzburg, da Áustria, e chegou ao PSV em 2021. Na temporada que acaba de se encerrar, marcou três gols em 46 partidas, sendo titular em 40 delas. A permanência, contudo, ainda é incerta.

"Eles me ofereceram uma renovação de contrato, o que fica de reconhecimento pelo trabalho, mas ainda estamos discutindo. Não é certo", disse o zagueiro de 32 anos.

Se ficar, ele será o próximo a quebrar recordes. Com 128 partidas disputadas, é o quarto brasileiro que mais atuou pelo clube, podendo ultrapassar em breve Marcelo (136), Romário (148) e Gomes (181).

Já Mauro Júnior, 25, viveu uma temporada de reafirmação após uma série de problemas físicos. O lateral fez 21 jogos e marcou um gol pelo clube, ampliando uma relação que já dura mais de uma década.

O paulista passou por um período de testes no PSV aos 14 anos e retornou quando atingiu a maioridade. Alternou passagens pelo time B e um empréstimo ao Heracles até se firmar como opção recorrente. Já fez 125 jogos pelo PSV principal, com oito gols e 14 assistências.

Na recente conquista do Holandês, contou com enorme ajuda do veterano atacante Luuk de Jong, 33, que marcou 29 gols. Também saiu valorizado do campeonato o atacante belga Johan Bakayoko, 21, autor de 12 gols e nove assistências.