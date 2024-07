Antes de bronze em Paris, melhor colocação do Brasil na ginástica feminina por equipes era 8º lugar

São Paulo

A ginástica artística brasileira fez história nesta terça-feira (30) ao conquistar o bronze na competição feminina por equipes, melhor colocação de todas as edições de que participou. Até então, o resultado mais expressivo havia sido a oitava colocação, em Pequim-2008 e Rio-2016.

Os Estados Unidos, liderados por Simone Biles, ganharam o ouro mais uma vez, com 171.296 pontos. A equipe italiana faturou a prata e subiu ao seu segundo pódio, com 165.494 pontos.

O time formado por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa e Julia Soares somou 164.497 pontos após passar pelos quatro aparelhos (barras assimétricas, trave, solo e salto).

Equipe brasileira de ginástica artística, formada por Julia Soares, Lorrane Oliveira, Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Jade Barbosa, faturou o bronze na competição por equipes na ginástica artística, nesta terça-feira (30) - Hannah McKay - 28.jul.24/Reuters

As melhores notas brasileiras foram um 14.533 nas barras assimétricas e um 15.100 no salto, ambas alcançadas por Rebeca.

Esta é a quinta vez que o Brasil participa da competição feminina por equipes em Olimpíadas e a terceira que disputa a final. Nos Jogos do Rio, o quinteto era praticamente o mesmo, com Daniele Hypólito no lugar de Julia Soares. Em Tóquio-2020, o Brasil não esteve na disputa porque as brasileiras não se classificaram.

No retrospecto da competição feminina por equipes, presente no programa olímpico desde os Jogos Olímpicos de 1928, quem mais acumula medalhas é a União Soviética/Rússia, com 11 ouros, 4 pratas e 1 bronze.

Tendo vencido o ouro ou a prata nas últimas cinco edições dos Jogos, o time feminino dos Estados Unidos vem na sequência entre as maiores vencedoras. São agora 4 ouros, 4 pratas e 3 bronzes.

Completa o pódio a Romênia, com 3 ouros, 4 pratas e 5 bronzes.

O Brasil ainda volta à Arena Bercy, em Paris, para outras quatro finais. Rebeca Andrade buscará o pódio no individual geral, no salto, na trave e no solo. Flavia Saraiva também disputa o individual geral, e Julia Soares estará na final da trave. As competições acontecem entre esta quinta-feira (1º) e a próxima segunda (5).