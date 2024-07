Rayssa não deve ser punida por gesto religioso nas Olimpíadas

Paris

A skatista Rayssa Leal não deve sofrer punição pela mensagem em Libras que fez durante a prova em que ganhou a medalha de bronze dos Jogos de Paris, no sábado (27).

Embora a regra 50 da Carta Olímpica, documento do Comitê Olímpico Internacional (COI), afirme que "nenhum tipo de manifestação ou propaganda política, religiosa ou racial é permitida em quaisquer locais, sedes ou outras áreas olímpicas", o mais provável é que ela leve apenas algum tipo de advertência.

Rayssa fez referência a um trecho de um versículo da Bíblia (João 14:6), que define Jesus como "o caminho, a verdade e a vida".

Rayssa Leal passa mensagem em Libras durante competição no skate - Mathilde Missioneiro - 28.jul.2024/Folhapress

Na entrevista coletiva diária dos organizadores dos Jogos, Mark Adams, assessor de comunicação do COI, disse desconhecer a questão relacionada a Rayssa, atribuiu-a a um "mal-entendido" e lembrou que o movimento olímpico incentiva a liberdade de expressão dos atletas nas entrevistas e nas próprias redes sociais —não, porém, em momentos de competição.

Na prática, o COI procura aplicar a regra com bom senso, evitando punir com rigor excessivo manifestações limítrofes que não cheguem a provocar polêmica.

A Comissão de Atletas do COI emitiu diretrizes em relação à aplicação da regra 50. No documento, esclarecem que é proibido manifestar-se política ou religiosamente no campo de competição, na Vila Olímpica, no pódio das medalhas e nas cerimônias de abertura e encerramento. Porém, é permitido expressar-se em entrevistas coletivas e nas "mídias digitais ou tradicionais".

Na última segunda-feira (29), durante entrevista coletiva na Casa Brasil, montada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) em Paris, Rayssa foi impedida por um assessor do COB de responder a uma pergunta sobre a questão.