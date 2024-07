Cinisca, a princesa espartana que foi a primeira mulher a vencer uma competição olímpica

BBC News Brasil

O que Cinisca conseguiu há cerca de 2.400 anos foi, sem dúvida, um grande feito.

Ela ganhou louros em duas Olimpíadas consecutivas –em 396 a.C. e 392 a.C.–, o que já é algo a se destacar.

Mas conseguir isso quando uma pessoa como ela não poderia sequer estar presente na competição em homenagem ao deus Zeus é algo ainda mais memorável.

Representação de Cinisca andando em sua carruagem puxada por cavalos - BBC

Cinisca, mesmo sendo princesa, filha e irmã de reis poderosos, era uma mulher de cerca de 50 anos, e as mulheres daquela época não podiam competir.

Foram até proibidas de frequentar o recinto sagrado do Santuário Olímpico. E as mulheres casadas corriam risco de pena de morte caso fossem vistas no evento, mesmo como meras espectadoras.

Para elas havia lugar em um festival diferente, em homenagem a Hera, esposa de Zeus.

Pouco se sabe sobre esses jogos além do que o viajante, geógrafo e historiador grego Pausânias contou em sua extensa obra "Descrição da Grécia", do século 2 d.C.

Segundo esse registro, essa competição era organizada e supervisionada por uma comissão de 16 mulheres das cidades de Elis, que acontecia a cada quatro anos e incluía corridas de meninas vestidas com uma túnica que pendia do ombro esquerdo e com os cabelos soltos.

Mas as atletas tinham que ser jovens e solteiras, então Cinisca também não poderia participar desses jogos.

Então, como ela conseguiu a vitória se a competição olímpica era tão cuidadosamente reservada aos homens?

A excepcional Esparta

Cinisca se aproveitou de uma brecha legal.

Ela participou de corridas de bigas (carruagens) de quatro cavalos seguidas, mas não precisou conduzi-las para vencer... nem precisou estar em Olímpia.

Ontem como hoje, as vitórias nas corridas equestres são atribuídas aos proprietários dos cavalos e não aos jóqueis.

Por que as regras eram tão rígidas sobre a presença de mulheres nos Jogos?

Talvez porque a maioria das mulheres na Grécia Antiga não teria sido capaz de competir de qualquer forma.

Em Atenas, como Sarah Pomeroy relata no seu livro "Mulheres Espartanas", as leis e as medidas suntuárias destinadas a reduzir a visibilidade das mulheres impediam que elas andassem em carruagens, e não há provas de que alguma vez tenham andado a cavalo.

Ainda mais tarde, em Roma, onde havia muito mais riqueza disponível, a legislação promulgada como medida suntuária em 216 a.C. também proibia as mulheres de andarem em carruagens, exceto para fins religiosos.

Mas Cinisca era espartana e, como tal, gozava de liberdades inconcebíveis para outras.

Pintura "Jovens Espartanos se Exercitando", de Edgar Degas - Getty Images

Na cultura espartana, acreditava-se que os filhos mais fortes vinham de pais fortes, por isso, ao contrário do resto da sociedade grega antiga, as autoridades encorajavam as mulheres a treinar tanto a mente quanto o corpo.

Como também podiam herdar, possuir e administrar propriedades, assim como os proprietários de terras do sexo masculino, as mulheres espartanas podiam dirigir carruagens ou andar a cavalo para inspecioná-las.

Ser capaz de andar a cavalo deu aos espartanos uma autonomia única para as mulheres no mundo grego.

Cinisca também adorava cavalos.

Ela era filha do rei Arquidamo 2º e irmã do rei Agesilau 2º, um dos guerreiros mais famosos da Grécia, por isso desfrutou de uma vida privilegiada.

Segundo diversas fontes, ela possuía uma grande fazenda inteiramente dedicada à criação e treinamento de cavalos.

Ela mesma preparou sua equipe e esperou o fim da Guerra do Peloponeso, quando foi levantado o veto à participação de Esparta no festival de Olímpia.

Sem pisar nos terrenos sagrados proibidos, a princesa inscreveu seus cavalos na corrida olímpica de bigas.

E sua motivação para fazer isso permanece como uma questão de debate.

Ambição ou manipulação?

Pode parecer normal que alguém que ama tanto os cavalos e dedica todo o seu tempo a treiná-los queira participar da competição de maior prestígio da época.

No entanto, houve opiniões diferentes sobre o que motivou um membro da realeza espartana a desrespeitar as regras dos Jogos.

O filósofo e historiador Xenofonte era amigo do rei Agesilau e creditou a ele o despertar das ambições olímpicas da princesa.

"Ele convenceu sua irmã Cinisca a criar cavalos para carruagens e demonstrou com sua vitória que tal garanhão marca o dono como uma pessoa rica, mas não necessariamente de mérito [viril]", escreveu ele.

Acrescentou que Agesilau sentia que a vitória em Olímpia significava pouco; era melhor ser um bom rei, o que incluía ser virtuoso, modesto e economicamente conservador.

Cinco séculos depois, o filósofo Plutarco, elogiando a modéstia do estilo de vida de Agesilau, observou: "No entanto, vendo que alguns cidadãos eram muito estimados e tinham grande orgulho na criação de cavalos de corrida, convenceu a sua irmã Cinisca a participar nas competições de bigas em Olímpia, desejando mostrar aos gregos que a vitória ali não era uma marca de excelência, mas simplesmente de riqueza e desperdício."

Segundo Pausânias, porém, o que motivava a princesa espartana era a ambição pessoal.

"Cinisca desejava fortemente a glória nos Jogos Olímpicos e foi a primeira mulher a criar cavalos e a primeira a alcançar uma vitória olímpica", escreveu.

Foi uma vitória engendrada pela princesa ou arquitetada pelo rei? Cinisca foi uma pioneira ou um peão político?

O debate de longa data continuou e se expandiu.

Mas, apesar de todo esse debate, a vitória rapidamente transformou Cinisca em heroína.

"Depois de Cinisca, outras mulheres também, principalmente da Lacedemônia, obtiveram vitórias olímpicas, nenhuma delas mais famosa que ela pelas vitórias", relatou Pausânias.

E contou que "num lugar chamado Platanistas, por causa do anel ininterrupto de altas bananas que crescem ao seu redor", havia um "santuário de heróis" dedicado a Cinisca.

Essa foi uma honra importante: o local era reservado para cerimônias religiosas e apenas os reis espartanos eram lembrados dessa forma, e nunca uma mulher.

Mas talvez ainda mais emocionante foi o fato de uma estátua de bronze de Cinisca ter sido erguida em Olímpia, o lugar onde ela triunfou apesar da sua ausência forçada.

Junto com esculturas de sua carruagem e cavalos de bronze, foram os primeiros monumentos dedicados para uma mulher para comemorar vitórias em competições pan-helênicas.

Assim, embora pouco se saiba sobre sua vida, seu nome entrou para a história e ficou gravado na base de sua estátua:

"Eu, Cinisca, vencedora com uma carruagem de corcéis velozes, (...) declaro-me a única mulher em toda a Grécia que conquistou esta coroa."